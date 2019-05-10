苦讀有成　畢業患血癌　悲情碩士生遺願：不要告訴嫲嫲！

「請忘記我！」上海交通大學動力與能源工程系研究生、29歲的張迪臨終遺言仍心繫父母！他去年3月完成碩士課程，結束20多年寒窗苦讀的生涯，準備開展個人事業發，豈料突然證實患上血癌，周二（7日）不敵癌魔逝世，張迪的家人遵照其遺願，把遺體捐出遺愛人間。

「驗血結果所有指標都有問題」

來自遼寧瀋陽的張廸取得碩士畢業證書後，去年7月底在上海交通大學研究院工作，然而入職僅2個月，開始發現身上出現不明血點。起初他以為皮膚病，醫生檢查後認為不尋常，建議他抽血化驗。張廸稱：「驗血結果出來後很不好，所有指標都有問題，醫生初步判斷是急性白血病（俗稱血癌）。」

得知患癌後，張迪沒有告訴父母，只是找同學幫忙照顧，但病情迅速惡化，他高燒不退且口腔出血，直到醫院發出病危通知，才把壞消息告知父母，其父張純生說：「我接到消息的時候還在上班，真是晴天霹靂，感覺天崩地塌了。孩子以前身體很好，沒有得過大病，就連去年5月入職體檢時也沒有查出有問題。」

張迪生前表示不害怕死亡，只是希望父母能盡快忘記他。（梨視頻影片截圖）

很滿意「短暫而充實的一生」

去年8月，張迪返回瀋陽開始進行化療，今年1月7日接受造血幹細胞移植，但3個月後病情復發，所有的化療藥物都沒有作用，即使再進行造血幹細胞移植，也估計只能多活6至9個月。張純生說：「已經沒有藥可以用了，而且一旦開始治療，他就只能在病床上躺着，我們也不忍心他活受罪，他自己也表示要放棄治療。」

自知即離世的張迪稱，起初得知患病實在難以接受，但經過約半個月終決定坦然面對，「我覺得坦然面對比被動接受要好很多，平靜地死去比悲慘地活着要好很多。我不希望大家以悲觀的態度面對這件事，我對這短暫而充實的一生已經覺得很滿意。」

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捐出遺體「較符合我的人生觀」

張迪認為，人死了留一盒骨灰是毫無意義的，不如做一些有貢獻的事情。他說，剛知道患病時就打算捐出遺體和器官，「這種病發病很急，剛得病醫生就說我只有3至6個月時間，死後是怎麼辦？是燒成骨灰，留一盒骨灰，還是去捐獻捐掉？那是當然這兩個選擇當中，就是做遺體捐獻比較符合我個人的人生觀、價值觀。」

對於愛兒的選擇，張迪的母親潘桂華強忍淚水稱：「他說媽，妳必須聽我的，就是我為社會做不了甚麼，我只能做到這。他從小就是優秀學生，一點不讓父母操心。去年剛剛畢業，怎麼就得了這樣的病？我怎樣也想不通。」

張迪強調，他不害怕死亡，只是希望父母能盡快忘記他，另外不要把事實告訴年老的嫲嫲，而是訛稱他出國去留學以後不能經常探望她，「我唯一的遺憾就是不能再陪伴父母了！」

張迪短暫的一生令不少網友動容，「生而為人，沒法給父母養老送終，這句話淚崩」、「這就是大愛之人，願天堂沒有痛苦」、「所以說人生除了生死，其餘都是擦傷」。