4歲停學一年抗癌　血癌童悟「蟻俠」之道：就算細粒都有強大能力

超級英雄電影中主角的能力足以拯地球，未必是每個人都可模仿到，但Marvel電影系列中「蟻俠」的故事，卻同時觸動兩位癌症病人的心弦。 11歲的血癌病男童Altan於4歲時發病，需停學一年，曾接受近三年化療。他引述「蟻俠」縮小後仍有足夠力量推倒車輛，自勉「就算我細粒，都有強大能力，可以發揮小宇宙」。 至於另一名血癌患者、21歲的Laura在住院期間，曾觀賞「蟻俠」，見他捨己救女的情節，聯想起父母對自己不眠不休的照顧，不禁落淚。她又形容，患病是「旅程」，無法預料的事太多，超級英雄引伸出的正面思維，協助她度過眾多難關。

Altan（左）與Laura（右）同為生命小戰士會的一員，他們與其他抗癌小戰士一同出席在香港迪士尼樂園舉辦的活動。（洪嘉徽攝）

孤獨是最大敵人

「孤獨係我最大嘅敵人！」就讀小學五年級、剛滿11歲的Altan說出這句感言，病童的成熟聽來令人疼惜。4歲時發現患急性淋巴性白血病的他，一度需停學一年抗癌，其他同齡人在上學時，他需待在隔離病房抗癌，情況穩定才可轉到兒童癌症病房，Altan喜歡較熱鬧的病房，至少有相同經歷的小朋友可聊天；他又稱自己不討厭上學，只因試過停學的滋味。

Altan（左）不時鼓勵自己：「就算我細粒，都有一股強大嘅能力」。（洪嘉徽攝）

看過不少Marvel電影，Altan自比「蟻俠」，坦言有時因自己的身材矮小被欺負，不過即使蟻俠縮小後，亦仍然有強大力量足以推翻車輛。他便藉此勉勵自己：「就算我細粒，都有一股強大嘅能力！」這股信念，亦他以正面態度生活。

Altan曾接受三年化療，現已康復，需定時覆診監察病情。他形容用藥後的發燒、頭痛及失眠為「小徵狀」，小時候亦曾為此落淚，不過母親全天候的陪伴令自己安心，他很懂性的感謝媽媽一直以來的照顧。

面對這個心態與年齡不符的兒子，Altan的媽媽認為，有經歷才會有成長，作為父母，難以令子女所受的痛苦感覺完全消失，唯一可以做的只有將更多歡樂帶給子女，畢竟人生必然會有不快，希望子女明白，快樂本身亦是一種選擇。

圖中央的蟻俠畫像，是由Laura親手繪畫，並獲得飾演蟻俠的Paul Rudd親筆簽名讚揚其畫功。（陳倩婷攝）

曾經歷癌症復發 少女夢想做生物化學家研究新療法造福病人

Altan身邊的Laura，同樣受血癌所困。她五年前確診急性骨髓性白血病，經三次化療後一度好轉，惟至2016年再度復發，需接受胞姊的骨髓移植，其後的化療更帶來腸、口腔潰瘍、持續發燒、頭痛等副作用，最嚴重時試過四、五個月無法進食，令原本咀饞的她相當難受。

Laura曾獨自住在隔離病房3個月，有時會胡思亂想，擔心無法康復，但家人願意陪伴在床側，對她而言已屬最大的安慰。當她不斷翻看蟻俠，見到主角為拯救女兒，明知縮小後有機會有極大受傷風險，仍不惜一切去擊退敵人，令她聯想起日以繼夜照顧自己的雙親，不禁感觸落淚。

她又形容超級英雄的正能量，協助她在不穩定的抗癌路上，能抱持「一定會好返」的信念。

目前Laura的雙腿仍因使用化療藥物出現骨枯，走路時需靠柺杖輔助，未來或需再接受手術治療，不過Laura未有畏懼，亦由於自身經歷，希望可入讀大學的生物化學系，理想是可以研發出一種只針對消滅癌細胞、而不損害正常細胞的治療方法，減輕同路人的痛楚。