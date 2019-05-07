家境貧窮努力讀完大學　女生實習燙傷截去4指　崩潰問：以後怎辦

泰國一名剛畢業的女大學生Tawanploy Twt上周五（3日）在Facebook發文表示，2個月前她行將畢業，到那空沙旺（Nakhon Sawan）一間酒店實習；但培訓期間，在洗衣房左手4隻手指遭工業滾筒燙衣機夾到，手指被壓傷及燙傷，出現巨大水泡，內裡的神經及骨頭遭嚴重破壞；醫生嘗試保留她的手指，但受傷手指因組織壞死逐漸發黑，1個月她前為了防止細菌感染，被迫忍痛截肢，她禁不住問一眾網友：「以後怎麼辦？」

Tawanploy Twt忍痛截肢，並禁不住問網友：「以後怎麼辦？」

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強調發文非為了要人捐錢

年僅22歲的Tawanploy Twt家境貧窮，父母無力供書教學，但她還是靠自己努力讀完大學，豈料畢業前卻遭遇慘劇。Tawanploy Twt說，失去4隻手指後，生命從此不再完整，直到現在還是沒法接受現實。儘管她打起精神參加畢業典禮，但對前途感到無比迷茫，不知道日後能否找到工作。

當地傳媒報道Tawanploy Twt的遭遇後，許多網民留言支持她，「妳還有右手能執筆寫字，不是完全沒有工作機會」、「有些人失去雙腿或雙臂也能出人頭地，雖然失去了手指，但還是可以過快樂的生活」、「我爸爸鋸木時，同樣因意外失去了手指，我們只好努力奮鬥和好好照顧他。加油」、「希望你能夠堅強點」。

Tawanploy Twt在周六（4日）再次發文，感謝所有同情和安慰她的留言，強調自己發文不是為了讓人捐錢，而是希望大家提供建議，幫助她找到未來的方向，雖然感到難過，但她絕不會放棄！

（綜合報道）