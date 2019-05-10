台媽用電飯煲「層疊式」蒸全部餸　兒子求饒：每道菜都有苦瓜味

說到下廚的好幫手，相信不用本編說，大家心目中早已浮現那個萬年不敗的電器，就是電飯煲啦！不但煲湯煮飯樣樣行，對於許多租屋在外無法輕易下廚的小資族而言，更是媲美阿X師（編按：台灣名廚）的神聖存在啊～而近日有位網友就在「爆廢公社公開版」提到，覺得自己媽媽很會利用電飯煲的空間，不但可以一次蒸很多道菜，甚至蒸的過程都沒倒塌，真的超威啊！

台灣有網民分享，其母很會利用電飯煲空間，並附上照片展示用法。（Facebook「爆廢公社公開版」截圖）

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疊好疊滿，來賓請掌聲鼓勵！

「比我厲害，我頂多上面多一盤蒸肉」、「地方媽媽（？）總是身懷絕技！」、「不愧是專業人士」

全天下媽媽必備技能之一？

「我也跟媽媽一樣，習慣用不鏽鋼筷層層堆疊，手指一按，一煲搞掂，省時方便」、「我老媽也一樣阿，省時省力」、「我煮飯也是會，上面再蒸道菜或是隔夜飯」、「這是正常的，我家也是這樣」、「我家媽媽也是這樣？這是大家媽媽的技能之一」、「真的！每次打開大同電飯煲都像在開百寶箱！打開超多菜的」

工欲善其事，必先利其器？

「我媽也是，還買加大型煲蓋」、「另外買加高煲蓋是每個媽媽必備的」、「看來該去買一個加高煲蓋了！」、「必備基本裝備」、「我媽媽還有買蒸架，可以疊很多層」

有網民指樓主媽媽身懷絕技，「一煲搞掂」一餐飯。（Facebook「爆廢公社公開版」圖片）

時代在走，進步要有，電飯煲不知不覺也升級這等威猛的程度了，不過這種看似省時省力的蒸法唯一的缺點就是「味覺の大雜燴」，甚至連原PO都曾表示媽媽之前蒸過苦瓜湯，導致從底部到頂端，每道菜皆被苦瓜餘味繞樑揮散不去，造成他心中難以抹滅的特別回憶。

「很不喜歡這種蒸法，各種味道混在一起」、「我煮了18年，可是我還是一樣分開弄欸，總感覺味道會混合了」、「不愛這樣，參雜太多味道」、「我也會這樣蒸，但是怕味道會堆疊在一起，我都會蓋鋁箔紙，避免湯水流在一起」

雖然會有味覺混雜的風險，不過這種蒸法對很多人住在小套房的人來說，確實是輕鬆下廚的一道妙計啊！你家的媽媽也有這項必備技能嗎？

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】