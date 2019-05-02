新抱就生都要洗廁所？　台女睇唔過眼為弟婦護航　一句KO野蠻媽媽

如果說奶奶是世上最難服侍的生物，相信不少新抱也會認同。近日一名台灣女網民發文抱怨，指媽媽把弟弟寵到上天，從來不用他做家務，但反而不滿臨盆在即的弟婦未有清潔廁所，讓身為大姑的她忍不住幫口，才令媽媽閉嘴，慨嘆「女人何苦為難女人？」台女挺身而出獲大批網民讚好，認為弟婦遇上她是三生有幸，是「難得一見的好大姑」。

新抱臨盆在即，惟一名台灣奶奶卻嫌她未有主動洗廁所，引來女兒忍不住為弟婦護航。（《BB來了》劇照）

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該台女日前在facebook群組「爆怨公社」發文，抱怨媽媽從小溺愛弟弟變成「媽寶」，由細到大不用做家務，到子女長大後，才發現女兒才是最孝順，反而弟弟好高騖遠一事無成，「但妳還是什麼都自己做，兒子唸不得也不敢唸，只會一天到晚怨嘆妳有多辛苦多累」。

樓主又表示，媽媽以往常強調自己很開明，還稱電視劇裏的怪婆婆都不正常，但現在弟婦臨盆在即，卻被她雞蛋裏挑骨頭，「她內向不善言詞妳說她像啞巴，難道你想遇到你女兒我這種大砲跟妳戰嗎？」同時媽媽亦不滿新抱未有主動做家務，讓樓主非常無奈，「我說大姐，自動洗衣機也是要按的啊，妳不說誰知道妳要幹嘛」。

直至近日，媽媽看到浴室有污漬，便碎碎唸新抱未有清潔，樓主見狀終於忍不住開口，表示弟婦快要生了，萬一在浴室滑倒就大件事，詎料媽媽卻表示自己年輕時，也是挺着肚子做事，結果樓主大爆發，怒斥「政府有規定只有女人能夠做家事洗衣服刷地板嗎？是不會叫妳兒子她老公去洗喔！妳太閒不會去睡覺！碎碎唸妳是夠了沒！」讓媽媽一秒閉嘴，樓主亦慨嘆「女人何苦為難女人？」認為媽媽已變成她自己口中的婆婆。

不少網民見狀，紛紛留言大讚樓主做得好，「難得一見的好大姑」、「遇上妳真是三生有幸」，坦言幸好弟婦有她照顧，更有人笑指「請妳下輩子當我的大姑！」

（fb群組「爆怨公社」）

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