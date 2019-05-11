【貓視帝】驚恐貓樣改圖主角現身　阿肥表情多多勁爆笑紅遍網絡

相信許多人都在網上見過一隻驚恐貓的圖片，原來牠是來自內地的中華田園貓，名叫阿肥。牠的主人於2年前開設主子的Instagram帳戶，分享阿肥更多日常生活照。阿肥是天生的貓演員，表情多多，演技渾然天成，尤其眼神極之交戲，大批網民被她的樣子融化，牠的IG擁有逾3.2萬粉絲，果然是紅爆網絡的表情界KOL！

阿肥因為表情多多，成為了紅爆網絡的表情KOL。（「tang9599」IG圖片）

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搞笑背後，其實阿肥歷盡滄桑。牠本來是一隻流浪貓，在街頭定無居所，幸得現時的女主人Tang Chang收養，從此一直住在江蘇安樂窩。Tang收養阿肥後才發現原來牠是「表情視帝」，本身充滿演戲細胞，無論玩玩具、走路、伏在地上，都能擺出豐富的表情，無辜、裝可愛、壞心眼和卑視的神情都能輕鬆駕馭，七情上面時與常人無異。

齊睇阿肥驚恐時刻↓↓

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阿肥爆笑一刻↓↓

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阿肥可愛時刻↓↓

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仲有阿肥最邪惡一面↓↓

阿肥的主人於是在2年前開設IG帳戶「tang9599」，記錄牠日常點滴，最重要的還是牠的趣怪表情，主人有時更會幫忙改圖，例如驚恐樣子配以「天啊！」的圖片說明，不少網民大讚非常爆笑又到位，更祝願牠能在奴才照顧下一直幸福。

（Instagram）