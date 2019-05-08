【有片】落大雨點算？猩猩一家扮蟹貼牆行避雨　厭世表情笑爆網民

近日天氣不穩連日大雨，人人都會隨身帶備雨傘以便不時之需，但你有沒有想過動物遇到大雨會如何躲避？美國一動物園職員近日上載工作片段，可見園內猩猩一家「出門」突然遇上大雨，樣子似乎非常失望，為了避雨，猩猩們即時「諗計」，以手遮頭靠牆邊「扮蟹」行走，更邊行邊露出超厭世表情。片段上載後引起網民瘋傳及討論，紛紛留言指猩猩們霸氣盡失，又笑指猩猩根本是人扮，所以才會露出厭世表情。

居於美國哥倫比亞河堤動物園的猩猩家族早前遇上大雨，猩猩們避雨時邊行邊露出超厭世表情，引來網民瘋傳。（fb「Brooke Hunsinger」片段截圖）

↓↓↓厭世表情逐格睇↓↓↓

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於美國哥倫比亞河堤動物園（Riverbanks Zoo and Garden）任職的赫星賈（Brooke Hunsinger）上周五（3日）於fb上載一片段，記錄園內最受歡迎的「大猩猩戰隊」（gorilla troop）上演了有趣一幕。她於片段註解中寫上有趣描述，稱「大猩猩是壯麗、雄偉的生物，非常優雅及美麗……遇到下雨天除外。」。

影片可見，猩猩家族包括馬西（Maci）及卡茲（Kazi）與他們的孩子齊齊背向遊客，坐於落地玻璃前的地上，望着前方正下大雨的草地發呆，似乎因突如其來的大雨感到非常惆悵。牠們坐於屋簷下，母親們緊緊抱着孩子，家族領袖辛祖（Cenzoo）則似在沉思，思考避雨的方法。

過了一會，一隻較瘦的年輕猩猩突然站起，貼着牆邊以「小碎步」快跑到室內，然後抱着孩子的猩猩媽媽亦有樣學樣，面向牆壁、以身體擋着孩子急步走進休息的地方。看起來「最man」的領袖辛祖則等到家人都進入屋內才慢慢起身，躡手躡腳地貼着牆走，但其有型表情卻因被雨打中而「hold不住」，立刻露出超厭世樣子，霸氣盡失。

↓↓↓最Man的領袖辛祖也崩潰↓↓↓

看起來「最man」的領袖辛祖躡手躡腳地貼着牆進室內，期間露出超厭世樣子，霸氣盡失。（fb「Brooke Hunsinger」片段截圖）

片段甫上載即獲網民瘋傳，至今已獲至少2.4萬次讚好及5.4萬次分享。網民紛紛留言指辛祖的表情非常搞笑，「最後那一隻我笑慘了，以為牠會很瀟灑威武的走過去」，「猩猩也不想要地中海」、「給牠一把雨傘可能會用喔」。亦有網民開玩笑指，片中的猩猩「一定是人扮的」，所以不能淋雨，因「工作服」濕了便會相當麻煩。

（fb「Brooke Hunsinger」）