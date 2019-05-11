【筍工？】可狂抱性感美女　網民嚷轉行當水上樂園滑水道救生員

男士們準備好轉工了嗎？日前網上瘋傳一段「絕世筍工」的影片，一班「救生員」只需站在滑水道出口，接着滑下的遊客。影片更拍到救生員們可以盡情攬着穿比堅尼的美女遊客，身體接觸少不免。男網民見到工作「福利」後均「暴動」，紛紛表示要轉行，但亦有網民認為這份工作對男士的外表或有一定要求，畢竟「人醜就是性騷擾」。

救生員要接好衝下來的泳客，身體難免有親密接觸。（秒拍影片截圖）

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所謂「夏天為大地帶來美腿」，為抵抗炎熱天氣，許多女士都愛到泳池或沙灘玩水，對救生員的需求亦踏入高峰。早前內地網上流傳一條影片，只見一個水上遊樂園內，有救生員只需待在滑水梯口，接實即將滑下的遊客。

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影片所見，無數衣着清涼的少女滑下來，救生員即將她們接好接實，但因衝力大而快，不少女生都直接落到救生員懷中，為免遇溺，亦會緊捉救生員，救生員有時更會碰到女生的敏感部位，身體接觸非常親密。

救生員要接好衝下來的泳客，身體難免有親密接觸。（秒拍影片截圖）

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片段立即引起哄動，不少男網民都大嘆這是「福利工作」，大喊要「打暑期工」、「我改行做這個好了」、「馬上考救生員」，甚至說這份工「不會職業倦怠」。但亦有心水清的網民指，估計工作對男士外表有一定要求，「這個職位一定要年輕帥哥去，不然很容易被罵性騷擾」。

亦有看過影片的女網民心動，表示相中部分較帥的救生員，高呼「連我都想給救生員抱了，滑到他下班為止」。不過凡事不能只看表面，有留言認為玩滑水道的很多都不是年輕女生，遊客中亦不乏重磅大媽，這時影片中的救生員則是由她自然滑下，再單手扯起大媽，減少身體接觸，相當現實。

（綜合）