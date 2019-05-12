港母子去便利店買雪糕　稱趕上堂要港男讓先付款　態度差遭一句KO

購物後付款要大排長龍，就算不耐煩亦要守規矩排隊。近日有網民投稿到fb專頁「生仔要考牌系列」，稱目擊一名港媽帶着小學生兒子到便利店買雪糕，港媽稱要趕上堂，詢問一名拿着一籃貨品的港男可否先讓她先付款，港男猶疑期間見港媽「面黑」，加上言語無禮決定拒絕。港媽其後不悅，在後排出言單打。港男覺不快下，決讓樓主先付款，又「玩嘢」向港媽稱自己到晚上就會變人狼，故亦趕着回家，令港媽完敗。不少網民稱港男非常爆笑，又讚他有急智。

港男一句爆笑解釋完美拒絕港媽。（01製圖）

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fb專頁「生仔要考牌系列」刊出文章，樓主表示最近於便利店買香口膠，排隊付款期間目擊一港媽帶着小學生兒子來買雪糕，大聲稱：「是但啦！快啲啦！遲到㗎啦我哋，xx uncle唔中意等人。」男童選完雪糕後，母子便去排隊付款。

當時約有四、五人在排隊，而樓主前面的港男拿着滿籃貨品，港媽因趕時間，於是上前詢問港男可否讓她先付款，又稱「小朋友趕住去上堂」。港男猶豫期間，港媽即黑面，又指：「小朋友買杯雪糕唔阻你好多時間唧，你買咁多嘢。」

港男疑不滿港媽態度欠佳，於是以自己亦趕時間為由拒絕，港媽只好「死死氣」排隊，但卻大聲出言單打指「買咁多嘢都唔肯讓下人，知唔知阻住好多人㗎，阻人發達猶如殺人父母呀」、「都唔知有乜咁趕時間」。

港男見港媽如此態度，於是出招玩嘢，讓只拿着香港膠的樓主先付款，然後對港媽說：「唔好意思，一到7點太陽落山，我就會變人狼，我趕住返屋企費事嚇親你個寶貝仔。」兒子聽罷即望錶，驚惶地稱：「仲有幾分鐘咋喎！」港媽完全無言，而樓主及收銀員聽到港男的反擊都不禁笑出聲。

不少網民大讚港男夠幽默，笑言要背下此解釋，「正呀，一生受用」、「人狼好波」、「我笑咗好耐」。

（fb專頁「生仔要考牌系列」）