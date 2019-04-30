仲有20個先到！港媽硬搶軟雪糕：我個仔好肚餓　網民批無家教

食肆人流太多，排隊等叫號是常識吧。不過，日前一名網民在快餐店等候軟雪糕時，卻遇上一名野蠻媽媽，對方帶着一名6至7歲的小孩買雪糕，詎料港媽竟突然打尖，從店員手上搶去原本屬於樓主的軟雪糕，大聲表示仔仔肚餓，「唔通由得佢咩」，更惡人先告狀，指摘樓主「咁大個人都要學細路仔食軟雪糕」，讓他非常無奈。

有網民指近日到麥當勞買軟雪糕，卻被一名媽媽捷足先登「一手搶咗店員手上嘅軟雪糕」。（網上圖片）

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日前有網民投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指近日到麥當勞買軟雪糕時，他的號碼是139，當到他的編號時，突然有一名港媽帶着年約6、7歲的小朋友，「一手搶咗店員手上嘅軟雪糕」。樓主一時不懂反應，看看該名港媽手上的編號，原來是157，「重有成20個先到你」。

網民投稿至facebook專頁，表示港媽拿了雪糕後還出言刺諷「點知佢咁大個人都要學細路仔食軟雪糕啫」。（fb專頁「生仔要考牌系列」截圖）

其後店員問港媽是否139號，港媽否認及辯稱「我個仔好肚餓，唔通由得佢咩！嗱，最多我咪依家畀番佢」。但樓主驚見「小朋友啲手指已經黏住開始溶化嘅雪糕」，大感嘔心，無奈之下只好「禮讓」小朋友。

詎料港媽得寸進尺，不但沒有道歉，反而出言諷刺「點知佢咁大個人都要學細路仔食軟雪糕啫」。店員見狀，只好再擠另一杯雪糕給樓主，並苦笑對他說不好意思。

不少網民怒斥該名港媽的行為，紛紛表示「好冇家教，個老母唔應該有後代」、「打尖搶嘢，仲聲大夾惡」、「我實在係孤陋寡聞，真係第一次聽見原來食雪糕係可以醫肚…超級怪獸老母」。亦有網民指樓主太忍讓，「攞返之後扔咗佢都唔會畀佢得逞」、「樓主好脾氣到一個點呀！畀我一定鬧到佢反艇」。

（fb專頁「生仔要考牌系列」）