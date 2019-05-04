港媽淘寶店買枱　1歲囡囡敏感出疹　店方稱甲醛無超標一度拒退款

網購的確非常方便，但買家只能從網上資料評估貨物，難以確保質素，容易出現貨不對辨情況。有港媽早前於網上群組分享「中伏」購物經歷，稱於內地網購平台購入一張木枱，惟使用兩日後女兒便敏感出疹，遂向客服投訴木枱甲醛含量超標，要求退款，更揚言「係咪要我報警呀」。 客服雖不斷解釋木枱材料的甲醛含量屬正常範圍，但最終亦答應退款要求，而港媽獲退款安排後仍非常不滿，直言「害我寶寶已沒有同你計」，又怒斥對方「害人害物」。帖文其後引起熱議及瘋傳，不少網民批評樓主「又要貪平又要投訴」，笑問「應該報香港定大陸警」。

有港媽早前於網上群組分享「中伏」購物經歷，稱於內地網購平台購入一張木枱，但指餐檯甲醛含量過高令女兒敏感，遂要求店方退款。（fb群組「淘寶開心share」截圖）

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該港媽級網民早前於facebook群組「淘寶開心share」發文分享「中伏」經歷，稱於一淘寶網店購入一張可摺疊的餐枱，不過開始使用餐枱兩日，便發現1歲大的女兒「間唔中有幾聲咳」及出疹。她形容女兒「離開間屋疹就散」，求醫後醫生指女兒對「某樣嘢」敏感才出疹。

港媽懷疑餐枱甲醛含量超標，是令女兒敏感的「元兇」，指將餐枱丟棄後女兒的出疹狀況即時改善，「都有再起，但已無咁密同紅，有減退迹象」。港媽於是通過網上客服投訴及要求退款，直指餐枱令「小寶貝中毒起疹」，斷言「一定唔合格囉，係咪要我報警呀」。客服當時解釋指木板材料必會含有甲醛，惟排放量已在合格範圍，只是每人的體質不同才會出現敏感反應。

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港媽懷疑餐枱甲醛含量超標，是令女兒敏感的「元兇」。（淘寶網截圖）

不過港媽未有理會客服解釋，堅持要求退款，「確確實實係你們的枱質量有問題，我沒有冤枉你」。她更指賣家的貨品「害我寶寶已沒有同你計」，怒斥對方「真係害人害物」。客服見狀只好向主管申請，承諾可以退款，又要求對方撒銷投訴，但港媽仍堅持要對方先退款。

港媽之後發文炮轟涉事網店是黑店，稱對方「堅持自己用所謂環保材料，唔肯退錢，直至我投訴商家先肯退」，又於店方網頁寫下「負評」，稱餐枱「質量奇差，一點都唔結實，還要充滿甲醛」。店方則反駁指曾要求港媽提供醫院證明，但她一直無正面回應，又指至今售出幾萬套商品但從沒出現過港媽所說的情況。

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帖文事後引起熱議及遭到瘋傳，不少網民都批評港媽行為野蠻，直指「貪平又要品質就唔好淘寶啦，仲要公開」，「任佢講啦都得啦，可以話張枱令佢冇運行所以我都要投訴賣家」，「點證明？我個女就係證明」。

亦有人認為，無論在港買傢私或網購，商家大多於內地訂貨，難以避免材料引起敏感的問題，笑問樓主「應該報香港定大陸警」，「最好笑佢話報警，我都想睇下警察可以點樣幫佢」。

（fb群組「淘寶開心share」）

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