連登仔全家夾公仔上癮　上淘寶5000蚊買機返屋企玩　網民勁羨慕

夾公仔是不少人的興趣，不過「玩吓一局玩吓一局」，開支可以十分驚人。近日有網民分享，由於全家人均是夾公仔狂迷，每次到日本旅行都「夾到冇停手」，於是索性買了一部夾公仔機回家。詎料帖文引起大批網民熱議，有人大讚樓主做法正確，「好過貢獻啲錢比人啦」，笑言可調校至每次都夾到，「成功感100分」。不過亦有人慨嘆家中面對土地問題，即使想買夾公仔機亦都有心無力

有網民分享，指由於一家人都喜歡玩夾公仔機，於是買了一部回家。（連登討論區截圖）

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連登仔「人生苦短」在討論區上分享，指有看過他之前的帖文的人都知道，「我全家人都好鍾意夾公仔」，然後上載一張夾公仔機照片，指「所以索性買咗部返屋企玩算」，從照片所見，夾公仔機如雪櫃般大，安置在家中頗為礙位。

樓主透露夾公仔機購至淘寶網，連運費約為5000港元，希望有私家夾公仔機後，「可以練好啲技術，出去玩」。之後他亦分享自己試機的過程，將家中的公仔放入機中，再將公仔夾調整成不同力度夾公仔。

記者翻查淘寶網，原來網上有大量類似的夾公仔機發售，售價由千多元人民幣起。（淘寶網圖片）

不少網民都羨慕樓主家中可以有一部私家的夾公仔機，但亦有網民錯重點，指樓主的家很大。

不少網民羨慕樓主家中可以自設夾公仔機，又大讚樓主做法正確，「好過貢獻啲錢比人啦，最多咪畀電費」，有人建議樓主可將夾公仔機調校至每次都夾到，「成功感100分」，不過有人擔心以樓主家人的熱愛程度，「如果唔係成日換新公仔，屋企人咪又係出街夾」，亦有網民突破盲點，指樓主家中容得下夾公仔機，「巴打屋企一定好大」。另外，有網民指自己去年都買了一部夾公仔機回家，「連運費送上門都係2000蚊」。

（連登討論區）