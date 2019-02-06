台網民玩夾公仔機夾到iPhone盒　打開一看結果超崩潰

有台灣網友上網爆料，友人到台南市安南區安中路三段一家娃娃機店夾手機，機台保證1380元（約350港元）能夾到「蘋果」手機，結果友人夾到印有「蘋果」標誌手機外殼，打開一看竟是兩條巧克力，這根本是涉及詐欺。轄區台南市警三分局安南派出所說，當事人還沒有到派出所報案，如接獲報案會依涉及詐欺案件受理。

有網友上網爆料，友人到台南市安南區一家娃娃機店夾手機，機台保證能夾到「蘋果」手機，打開一看竟是兩條巧克力。（聯合新聞網提供）

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網友今天上爆料公社臉書社群爆料，友人到安南區安中路三段一家娃娃機店夾手機，機台保證1380元能夾到「蘋果」手機，結果友人夾到印有「蘋果」標誌手機外殼，打開一看竟是兩條巧克力，這根本是詐騙行為。

網友紛紛留言，有網友說，其實保證取物就知道怪怪的了，1380元能拿到「蘋果」手機用想的也是不可能，另有網友說：「道行還不夠深厚……再回家修煉幾年吧……」；「之前不是有一樣的案例嗎？可以試試告詐欺，很大機率會成立！」；還有網友說：「還真有良心啊保夾1380兩條巧克力，太暴利了！」。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】