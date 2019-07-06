【物慾的證據】京藝術家掃描紀錄10年消費品　領悟擁有物質非快樂

從2001年到2012年，藝術家洪浩連續12年，堅持每天記錄他消費的日用品，用掃描圖像的方式記賬，再把每一年的「賬本」組合在一起，做成《我的東西》系列作品。作品中的物件，幾乎每個人都熟悉，有食品、書籍、證件、藥品、電子產品、鈔票……它們密密麻麻、鋪天蓋地，是我們生活在物慾時代下的證據：「90年代以後，消費社會對每個人的改變非常深刻，我們對於物質的依賴都是同等的，我用這種方式去觀察自己的生活。」 自述：洪浩 編輯：王微辣

我們的東西（Our things）

今年1月，我們在北京順義區的一片老廠房中，找到了藝術家洪浩的工作室，他正忙着為3月的烏鎮當代藝術展做作品。洪浩五十多歲，平時話少，但聊起自己的作品，卻一股子老北京的滔滔不絕。洪浩1989年畢業於中央美術學院版畫系，一畢業就從事職業藝術工作，今年剛好是第30年。從上世紀90年代起，他的作品就頻繁地在國內外大展中亮相，也被國際上重要的藝術機構收藏：紐約現代藝術博物館（MoMA）、大都會博物館（The Metropolitan Museum of Art）、英國大英博物館（British Museum）等。

洪浩（一条提供）

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整個工作室簡單、敞亮，牆上零星掛着幾幅他的作品——早期的版畫《藏經》系列，以及更為人所知的掃描攝影《我的東西》系列。▼

+ 8 + 7 + 6

數量驚人的日常消費

《我的東西》最早是2001年開始，做到2012年。十二年嘛，每天掃描我日常的消費品，變成一個圖像的流水賬本，再把一年的流水賬集中，連在一起，就能看到我們的消費是驚人的、鋪天蓋地的。

之所以開始這個系列，源於我對那個年代現實的一種感受。90年代以後，中國人的生活環境，發生了很大的改變。整個社會趨於商業化，人們的消費觀念也發生深刻改變，所以我就從日常消費品中，去觀察自己的生活。

以前我們獲取影像的方法，基本上是用照相機。很多人以為這些畫面也是拍的，但其實我用了掃描的方式。90年代中後期，電腦、網絡開始進入每個人的生活，也給我們做藝術創作，帶來了新的媒介。

很多人以為這些畫面也是拍的，但其實我用了掃描的方式。（一条提供）

我是1998年儲錢買了一部電腦、掃描器，發現掃描器可以去成像，掃描出來的影像都是平鋪直敘的，沒有虛實，每個細節都特別的清楚，那種客觀的絕對化要遠遠大於攝影。

掃描和照相機攝影還有很大的差別。照相機是你看到甚麼就拍甚麼，掃描儀卻是從下往上「看」，和你眼睛看到的東西正好相反。而且掃描儀和被拍攝的東西必須接觸，圖像才成立，你把東西拿上去、放下來，就有一種零距離的體驗在裏面。

《我的東西》系列，第一件作品印象最深刻。不完全是當日消費，不用管是小時候的或者甚麼時代的，我把我家裏面能有的東西都拿出來放在一起，所以那裏面的東西時間跨度比較大。（點圖放大▼）

以前我們拍照片還得沖洗膠卷，它需要一個時間。當我把物體放在掃描儀上，不到一分鐘，一個圖像就生成了，和平時拍照片的視覺又完全不一樣，的確是讓我非常興奮。

後來我按照記帳的方式，作品中出現的物件都是當年的消費品，它是每年的一個年終結算。畫面在視覺上也有一些分類，有按物件類別，或按形狀。某一塊可能是各種票證、收據、小票，證明你消費數字的東西；某一塊可能全是書籍；某一塊全是圓的東西。

這個裏面有5000多個物件，有意識地挑選一些零碎的物件，一個小碎屑，吃飯掉的小米粒，一個瓶蓋，我們日常裏不會去看的不起眼的東西，你把它放在一起，可能像一個小宇宙似的。（點圖放大▼）

+ 5 + 4 + 3

一樣的東西，一樣的物慾

小的時候家裏裏買甚麼東西都記一下，都是拿文字；《我的東西》這個賬本，變成一個圖像的流水賬本。不是一種收集，而是把它作為一種記錄，然後該消費的還是消費掉，該扔的還是扔掉，並沒有積存下來。

我每天掃描的都是日常物件，很多人看到後會從中找，有沒有我也用過的？一看很多是熟悉的。我們都用過同一個品牌、同一種東西，就會讓人思考：我們的生活為甚麼是一樣的，對於物質的依賴都是同等的？

我也掃描過錢幣、鈔票，這些跟消費的連接是最近的。（一条提供）

我也掃描過錢幣、鈔票，這些跟消費的連接是最近的。有幾件作品，跟我小時候生活的社會環境有關，現在看起來好像是革命物件，但是當時那就是我們生活的內容、日常的消費。書籍就是掃描我自己家裏的藏書，包括小人書、現代看的書、一些小說，其中畫冊是最多的。

圓系列，把我日常家裏消費過的圓的東西掃了一遍。一支筆，把它杵在掃描儀上，掃它就是一個圓形，生活裏還有像釦子、唇膏、瓶子蓋、相機的鏡頭等等，只要注意找就會有很多。

新的品牌和產品不斷地湧現，包裝越來越有設計感，產品越來越精緻，老的產品也有可能被淘汰。比如第一幅作品裏的東西，十年以後再看，有些就沒了。這些也是我們在這個時代，生活過的一種證據。（點圖放大▼）

+ 5 + 4 + 3

買買買不一定更快樂

國外有一個圖片網站叫Flickr，一個朋友就在上面搜我的名字，發現有很多人也用這種方式去掃描。美國的、澳大利亞的，還有歐洲的一些年輕人，掃描他包裏的東西、抽屜裏的東西，排得也是密密麻麻的，最後說這個靈感都是來源於我的作品。我的作品已經不完全是藝術，就是觀察自己生活的一種方式。（點圖放大▼）

消費社會，沒有消費，社會就無法發展。電商，只要你看，你的慾望就擋不住，就會粘在上面；快遞，讓我們得到一個東西比以前更快、更方便。有一些消費需求是被激發出來的，不是主動消費，包括流行的東西、電子產品，比如說iPhone手機，每個人都有，像派的似的。

我也曾經有過買的衝動，買名牌、趕時髦，或是被某種要求驅使。後來我發現，買了還真是沒用。現在長年沒進過商店了。我後來甚至不把這些東西放在掃描儀下，直接放在畫布上去勾外輪廓，出來以後像一個抽像畫，好像我們對物質的某種欲求就看不到了。

從《我的東西》到《負部》、《往復》、《反光》、《有邊》、《萬相》系列，用一種「抹平」的方式，讓東西都變成相對平等的，有一種去物質化的呈現。▼

其實，不是說物質匱乏我們就痛苦，物質豐富我們就快樂。我是覺得，我們對自己要有反思：為甚麼要擁有這些物質，是不是離開了就無法生存了？

以前物質不多的時候，獲取快樂的方式反而可能更多；現在，卻更多是從物質的擁有、消費上，去獲取快樂。但是為這個快樂付出的痛苦，可能比以前更大。到底是物質擁有越多越快樂，還是讓快樂的來源越豐富越快樂？可能都需要去體會，去觀察。

「到底是物質擁有越多越快樂，還是讓快樂的來源越豐富越快樂？可能都需要去體會，去觀察。」（一条提供）

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