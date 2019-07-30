日男辭工留學英國　打工仔變人偶設計師　打造50款惡趣味成人玩具

這些可愛的「小人人玩具」，都是由日本的機械人偶發明家原田和明做的。手柄轉動後人偶就會動，整個日本以做機械人偶為職業的，只有他一人。這樣魔性的成人玩具，原田已經創造出50款！在原田的作品中有一種不可思議的幽默，不需要任何的語言解釋，無論誰看了都會被逗笑。而這份藏不住的快樂，正是他作品的魅力所在，真的好想打開他的腦洞，看看裏面究竟裝了些甚麼！！！

讓人笑不停的怪咖手工玩具（點圖放大▼）

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機械人偶發明家原田和明

住在日本山口縣鄉下的原田夫婦，原本是同一家印刷公司的職員，但因為工作實在無聊，原田決定開始尋找些有趣的事情來做。2002年的一天，原田收到朋友送來的書《會動的玩具》，立馬就被這種人偶玩具深深吸引，開始自己動手做。最後他竟然辭掉工作，一心開始了創作之路。

原田夫婦（一条）

剛辭職時，原田是非常不安的，只靠做機械小人真的可以生活下去嗎？他找了各種親戚朋友商量：「人生只有一次，想做就去做，辭職也不錯哦」，「還是不要辭職吧」，「問我，我也不知道」，無論問誰，基本都是給出這三種答案，最終他決定堅持自己。原田早期的作品，靈感基本都來自於繪本，他喜歡把故事裏的畫面給做出來，所以最初的作品，大多都很可愛，色彩豐富。

即睇原田和明作品集▼

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2006年，原田跑去英國留學，在著名機械人偶藝術家Mart Smith的工房呆了一年：「我第一次去Mart先生工房玩，緊張到一句話都沒說，結果Mart先生見我特別安靜，也不吵他工作，就允許我每周可以去一次，再後來就變成每天去也可以。其實當時是因為我完全不會說英語，所以我也不說話，顯得特別安靜，但也因為這個原因，我成為了Mart先生的弟子，啊哈哈哈哈哈哈哈哈。」

原田與Mart Smith（一条）

在英國的這一年對原田來說特別重要：「我發現自己要的不只是可愛，更想做出有自己個性的作品，慢慢地他做的東西越來越單純，顏色、形狀，都變得很簡單，也越來越難解釋，形成了一種原田式的幽默感。」原田說自己的創作靈感一般都是突然浮現：

可能我就是這樣的天才吧！我做的東西基本都是快樂的，能使人發笑。 原田和明

他的終極目標就是做出超越國籍、世代，能讓大家都感到快樂的作品。

我一直對中國的唐詩宋詞非常感興趣，其中李白寫的《月下獨酌》讓我相當感動，萌發了我創作的慾望，下一個作品我應該會做他。 原田和明

在原田的設想中，詩人李白在喝酒，旁邊有一個灰色的影子也在喝酒，然後身後會有個月亮，月亮看着月下的兩人醉醺醺的樣子，也醉了，大家都搖搖晃晃的樣子，當你轉動手柄，所有的人、月亮都會動。

原田和明作品（一条）

現在原田和妻子生活在山口縣的一個小鎮裏，那裏有片爺爺留給他們的地，蓋了兩棟房子，一棟居住，一棟做工作室。（點圖放大▼）

原田的妻子也是個有趣的人，料理拿手，還是個乒乓愛好者，拍攝當日，不僅為一條團隊做了午餐，甜點，夫妻二人還和我們來了場中日乒乓球友誼大賽。

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