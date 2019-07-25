慶沖繩開新店　日本7-11辦「沖繩祭」　但部分商品沖繩卻沒有賣

7-11可以說隨處都有一間，不過對沖繩居民來說卻不然，原來7-11過去在沖繩並未有分店。沖繩首批7-11便利店終於在本月11日開幕，吸引不少居民大排長龍「朝聖」。不過當市民期待，可以全國同步買到7-11最新或限定產品，便利店最近舉辦的「沖繩祭」卻出現「一國兩祭」的問題，部分限定商品在沖繩新店沒有出售，令不少網民十分失望！7-11解釋，因為沖繩本地人的喜好，與全國感受到的「沖繩味」未必相同，故沖繩祭的商品才分成「全國有售」、「全國（沖繩除外）有售」及「沖繩限定」三類。

日本7-11舉辦「沖繩祭」，大推限定商品及食品。不過從官網可見，限定商品清單上寫着「全國 部分沖繩除外」，原來很多商品唯獨在沖繩沒有賣！（7-11網頁圖片）

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為慶祝落戶沖繩，日本全國的7-11都順勢舉辦「沖繩祭」（沖縄フェア），大推限定商品及食品。不過從官網可見，限定商品清單上寫着「全國 部分沖繩除外」，原來很多商品唯獨在沖繩沒有賣！這種「沖繩祭排除沖繩」的現象引起網民熱議，有人質疑7-11是否看不起沖繩縣市民，不過亦有人認為這種推廣地方特產的活動本來就不必在原產地舉辦，因為只有外縣市的人才會覺得特產很稀奇，本地人根本不需要特地去7-11買。

沖繩首批7-11便利店於本月11日開幕，吸引不少沖繩居民當日大排長龍「朝聖」，因為離他們最近的7-11終於不是在台灣。（Twitter圖片）

7-11回應傳媒查問時指，「沖繩祭」中有分全國版商品及沖繩限定的商品，至於為什麼要分開，是因為「當地人喜歡的商品和外地人會感受到『沖繩味』的商品之間有落差」，強調沖繩祭絕不是要杯葛沖繩。