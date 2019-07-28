日本晴空塔 Skytree爆炸？　哥斯拉噴火？　煙花大會激發網民創意

撰文：夏洛特
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日本的夏天重要活動當然不得不提「花火大會」，美不勝收的風景、穿上傳統浴衣的少女，加上璀璨煙花，拿起手機「打卡」是常識吧？但人人都影相，你估人人都識影相咩？有網民分享其拍下「超差勁」的照片，只見東京晴空塔在錯位下，看起來就像大爆炸一樣。網民當然發揮創意小宇宙，紛紛變成惡搞改圖，連哥斯拉都出動來噴女，十分搞笑！
雖然網民創意大爆發，但晴空塔當然安然無恙，如計劃明年去日本旅遊及參加大會，不妨考慮一下換個角度看煙花，或者有幸拍下「爆炸」一刻。
網民拍攝煙花大會時，因角度及技術問題，令東京晴空塔就像發生大爆炸。（karashitan88 Twitter圖片） 。（左圖：nakasara_tagui Twitter圖片／右圖：arrow74619752 Twitter圖片）
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網民分享晴空塔一年一度「大爆炸大會」的直擊照片，按圖請看↓↓↓
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網民把晴空塔的「爆炸」照片，變成「一年一度改圖大會」，按圖請看↓ ↓↓
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每年夏天東京隅田川的煙花大會，當中不乏超水準之作，按圖請看↓↓↓
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