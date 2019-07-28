日本晴空塔 Skytree爆炸？　哥斯拉噴火？　煙花大會激發網民創意

日本的夏天重要活動當然不得不提「花火大會」，美不勝收的風景、穿上傳統浴衣的少女，加上璀璨煙花，拿起手機「打卡」是常識吧？但人人都影相，你估人人都識影相咩？有網民分享其拍下「超差勁」的照片，只見東京晴空塔在錯位下，看起來就像大爆炸一樣。網民當然發揮創意小宇宙，紛紛變成惡搞改圖，連哥斯拉都出動來噴女，十分搞笑！