早年一篇公屋潮文《公屋．居屋．私樓》（或稱《女朋友帶你返屋企食飯》）引起大批港男共鳴，反映年輕一代上車難的悲哀。有連登「絲打」近日發文，稱媽媽就如潮文中的外母，經常嫌棄其居於公屋的男友，直指男友將來無能力養起她，故發文向一眾網民求救：「有冇方法讓我媽接受佢？」帖文引起網民討論，眾人對「愛情與麵包」的抉擇各有不同看法。

早年一篇「潮文」《公屋．居屋．私樓》引起年輕一代共鳴，反映年輕一代上車難的悲哀。（資料圖片）

樓主稱媽媽經常數落男友，指對方住公屋，將來無能力照顧她。（連登討論匿截圖）

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有連登絲打昨發文，稱自己有一名關係穩定的的男友，兩人拍拖數年，曾共同規劃未來，惟當樓主的媽媽得知男友居於公屋後，非常反對兩人交往，「成日一唔滿意就拎我男朋友岀嚟講，畀說話我聽，話佢窮、住公屋樓都無，將來一定養唔起我」。

樓主稱，媽媽不但嫌棄男友，更叫她「搵個有錢有樓好男人」，但她「直到依一刻我都無想過要分手」，並指男友雖然沒有亮麗背景，出生於單親家庭及居於公屋，但性格不錯，「佢係個好開朗、有上進心嘅人」，反認為媽媽的想法才是不實際，「好老實講，人地有錢點會睇得上我，而且我生活圈子亦識唔到」，故發文向網民求救，請教讓媽媽接受男友的方法。

帖文引起熱烈討論，有網民大嘆時代轉變，傳統的觀念卻繼續影響一眾父母，直指「你的未來應該由你自己掌握」，「揀另一半嘅人係你，你自己鍾意唔後悔就得」，又批評樓主母親未有為女兒的終身幸福着想，「竟然係睇個女婿家境而唔係睇佢對自己個女好唔好」。

樓主媽媽不但嫌棄男友，更叫她「搵個有錢有樓好男人」。（《燦爛的外母》劇照）

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不過，有網民則認為樓主媽媽的說法或行為雖然難以接受，卻是出於對其日後生活的擔心，「想你生活有保障，都叫做想你好，唔應該怪佢」；亦有網民指出時代不如以前，即使樓主與男友有意發展下去，都要認真思考現實問題，「你同bf（即男友）繼續一齊，之後如果結婚係咪搬去同佢屋企人住？到時咩愛情感覺都可以好快磨滅晒」，「你哋雙方唔介意窮但將來一定好多嘢都會為錢嘈」。