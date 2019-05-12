自稱飲水都肥　200磅韓女減肥無果　攝製隊跟拍24小時揭驚人真相

不少女士視減肥瘦身為終身奮鬥目標，但不少人會呻減了很久都沒有成果，甚至出現「愈減愈肥」的情況。韓國真人騷節目中《Let 美人4》早前講述一名重達207磅（94公斤）的女子，她聲稱自己減肥20年，嘗試了各種減肥藥，但自己有「飲水都肥」的體質，故體重不跌反升。不過，當攝製隊跟着她拍攝24小時後，終於解開她「keep fat」的驚人真相。

金世恩體重曾高達207磅，她聲稱這20年來為了減肥嘗試過各種方法，但卻始終瘦不下來。（《Let 美人4》影片截圖）

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韓國真人騷節目《Let美人 4》請來36歲女子金世恩亮相，她的體重曾高達207磅，聲稱20年來為了減肥嘗而試過各種方法，家中也堆滿了減肥產品，而每天醒來的第一件事就是喝水，但卻始終瘦不下來，丈夫甚至因此跟她離婚。

製作單位經金世恩同意後，在她家中設置了多個隱蔽監視鏡頭，想要找出令她發胖的原因，結果發現她雖然在吃健康或減肥食品，但其嘴巴幾乎沒停下來，而其體重只增不減，根本是其驚人食量養成。

從節目播出的錄影片段可見，金世恩起床時第一餐就吃了270克的麥片加1000毫升的脫脂牛奶，接著又吃了5個番薯和約300克的堅果，她臥在床上看電視時有在做輕體操，但嘴部運動似乎更劇烈，而只是這一餐就攝取了3902千卡。到了午餐時間，金世恩和同事到餐廳吃飯後，又吃了9隻烚蛋及3個減肥巧克力，整天加起來共吃了5843千卡，一般女士每建議攝取量約2000千卡，金世恩的食量就攝入接近兩倍熱量。

製作單位請了專業營養師及訓練團隊，為金世恩設計了減肥菜單，在有系統的減肥下，短短一個月她已從207磅減到158磅。（《Let 美人4》影片截圖）

影片曝光後，金世恩肥胖的原因已經十分明顯，專家表示，許多人以為高纖、低脂或低熱量的食物就可以無限量去吃，事實上減肥的不二法門是消耗的熱量大於攝取的熱量，有淨熱量的減少才可能瘦下來，所以不要再推說「連飲水都會胖」。

製作單位其後請了專業營養師及訓練團隊為金世恩設計減肥菜單，在有系統的減肥下，她在短短一個月她已從207磅減到158磅，之後她又透過縮胸手術拿掉部分胸部脂肪，令整個人瘦下來，變得判若兩人。

（韓國真人騷節目《Let美人 4》）