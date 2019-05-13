【年經】「公公唔好死」Po被翻炒　網民照樣感動緬懷小時候獲疼愛

「公公，你唔好死呀！」一對外公與孫女在輕鐵的感人對話，從2014年起幾乎每年都在網上被瘋傳一次，雖然是「舊瓶舊酒」，但總引來網民讚好沒投訴，對話中當小女孩一聽到公公自稱老了，日後難免一死時突然爆喊，令不少網民同聲一哭。對話近日再次被翻炒，真情不怕舊，網民邊留淚緬懷小時候有長輩疼愛的日子，邊力勸大家珍惜當下，有時間就多陪家中老人家，莫待將來後悔。

↓↓↓網傳輕鐵車廂公公與孫女的感人對話↓↓↓

對話中小女孩最初問公公為何街上很多人，公公說因為大家要拜山，並以「上次拜姨婆」作例子，女孩想一想突問姨婆是否死了不會再回家，又問公公是否也會死，公公回答：「我好老㗎啦，我都就嚟死㗎啦！」女孩再追問那日後誰送她上學，公公則答：「無人湊你㗎啦，你自己返學㗎啦！」即時令女孩爆喊。

聲稱目擊過程的樓主指女孩狂哭時高呼：「公公，你唔好死呀，你唔好死呀！」直到聽到公公承諾「好啦，我唔死啦」才肯收聲。故事最後一段還藏了「大洋葱」，公公稱自己不捨得死，因為還要等日後在女孩需要他時，如考試不合格、被朋友杯葛、與男友分手、與丈夫鬧交等等時，要幫最愛的孫女抹眼淚。

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網上又一次翻炒輕鐵中一對公公與孫女的感人對話和照片，惟有人認為圖文不符，溫馨故事只是看圖作文。但無論如何，老幼之間的對話內容感情真摯，已成功傳遞「珍惜眼前人」、「珍惜長輩」的訊息。（fb「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

這個感人故事近日在短短一小時內已獲近4000個讚好，雖然有人踢爆故事是「#年經」，即文章早在2014年已出現，幾乎每年都被人拿出來翻炒一次，惟當中的真摰感情未有隨時間過去而減淡，不少人到現在都指會看到鼻酸掉淚，亦有人分享與長輩的相處點滴，慨嘆很多人也身在福中不知福，待逝去了才後悔，希望提醒還有長輩可疼惜的人，要好好珍惜當下。

按圖看網民留言↓↓↓

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另外，亦有人認為故事屬實，但配圖卻很可疑，當中哭泣女孩雖有身邊男士幫忙抹淚，「帖文又話見到好多人，事實上架車都無人」、「會唔會只係細路女扭買玩具」，質疑一開始這個感動萬千網民的故事，也只是一個看圖作文的故事而已。但無論如何，中老幼對話的內容感情真摯，已成功傳遞「珍惜眼前人」、「珍惜長輩」的訊息。

（fb「巴打絲打 Facebook Club」圖片）