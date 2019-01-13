【有洋蔥】南京八旬婆婆到幼稚園「接女兒」　背後原因惹哭網民

「也許全世界我也可以忘記」，但媽媽總不想掉失對兒女的記憶。南京一名患有腦退化症的八旬婆婆，以為早以成年的女兒仍在讀幼兒園，即使搬離了舊居，仍然乘車前往幼兒園，下車後不記得如何走就問路人，最終安全抵達目的地，但女兒早於30多年前畢業了，婆婆當然接不到。園方職員召警到場協助，婆婆的女兒聞訊趕至，獲知背後原因後哭成淚人。昔日的「母親接女兒」變成「女兒接母親」，令網民感歎父母「就算忘了全世界，也不會忘記子女，父母才是最愛我們的人」。

南京婆婆到幼兒園欲接女兒放學，其後被民警帶走照顧，再通知女兒到來接回。（紫金山視頻影片截圖）

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以為女兒仍是幼兒園生的婆婆已年屆84歲，早年與丈夫及女兒住在南京，當年女兒入讀寓所附近、玄武區中山門大街的南京理工大學附屬幼兒園，隨後舉家搬至板倉街居住，女兒現已是30多歲的婦女。婆婆早前證實患上腦退化症，記憶力大不如前，只是陳年舊事，還以女兒仍在讀幼兒園。

婆婆於上周二（8日）再次病發，趁家人不為意，自行乘搭巴士到幼兒園，希望「接女兒放學」，她下車後不記得該如何走，就一直詢問路人，最終安全抵達幼兒園，向職員表示要接走女兒。職員見婆婆年齡老邁，其女兒無可能在該處讀書，婆婆更說不出女兒全名，只能交代姓氏；園方經翻查後沒有該個姓氏的學生，反問婆婆有否家人的聯絡方法，但婆婆還是無法交代，園方只好報警求助，由民警到場把婆婆接走。

母親照顧女兒無微不至，接送放學幾乎是指定動作。（GettyImages/視覺中國）

民警調查後，發現婆婆的女兒已於30多年前在幼兒園畢業，相信她因患腦退症癥狀，故前往幼兒園接「年幼女兒」放學，民警遂通知婆婆的女兒到場。

女兒趕至警署，問媽媽為何會老遠去幼兒園，詎料婆婆回答：「找你。」經了解後，女兒才知道母親病發後，以為自己仍在該幼兒園讀書，因此去接她放學，大為感動下流淚，並多謝民警代為照顧母親，民警則送母女到地鐵站。

這宗舐犢情深的走失事件感動不少網民，紛紛留言指「就算忘了全世界，也不會忘記子女，父母才是最愛我們的人」、「她忘了全世界，卻不會忘記愛你」。

（頭條新聞、紫金山視頻）