無棺木無靈車　台灣殯儀業好心人助清貧家屬辦喪事　紅包有洋蔥

親人離世很多人都希望喪禮得體，但不是每個家庭都可以負擔當中的開支，台灣一名從事殯葬業的網民在社交網站分享，表示日前在殯儀館遇到一個沒錢請殯葬業者處理後事的家庭，連棺木都沒買，他得知後熱心地幫忙，協助找棺木、載到火葬場及撿骨。 後事辦妥後，當樓主離開時，想不到竟發現擋風玻璃上夾了一個紅包，上面寫道：「謝謝你出手相助，感激不盡」，簡短幾個字，表現出滿滿的感謝之情。其他網民看後都十分感動，紛紛讚揚樓主：「真的是大好人，功德無量」。

該網民幫忙找棺材，把遺體入殮，更開靈車把棺材送上山火化。（禮儀師之奏鳴曲劇照）

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從事殯葬業、暱稱「小成」的台灣網民在facebook群組「靈異公社」分享經驗，表示日前在殯儀館幫亡者入殮時，聽到隔壁禮堂告別式的家屬，不知所措地說：「怎麼辦、怎麼辦、怎麼辦」，殯儀館管理員於是問家屬：「啊你們的棺木在哪裡？你們沒有棺木，啊你們大體是要放哪裡入殮？」

原來他們沒有委託殯葬業者協助處理後事，甚至連棺木都還沒買，遺體還放在靈堂後場的遺體擔架上，樓主知道家屬的彷惶，他上前了解狀況後，向家屬自我介紹，表示「沒關係！我給您們棺木店老闆的電話，你們跟他聯繫」。

棺木送到後，樓主還幫忙把遺體入殮，由於沒有誦經、家祭、公祭等儀式，入殮後就直接蓋蓋棺，他看了一下，再次詢問家屬是否沒有安排靈車載棺木前往火葬場，對方坦白說出難處，回應說「我們都做工的，沒什麼錢，所以才沒找葬儀社」。他聽後決定回停車場開自己的靈車，幫他們載棺木上山，還特別說，「沒關係啦、不用錢！圓滿就好，我也出早場告別式，等等我載阿兄您們到火葬場，幫您們下棺木、入爐子，您們有不清楚的流程再問我，我也會在山上等撿骨」。

樓主回到火葬場的停車場，發現車子的擋風玻璃上夾着一個紅包，上面寫着「小成弟兄，謝謝你出手相助，感激不盡，陳家人」。（「靈異公社」fb圖片）

先人的後事辦好後，樓主回到火葬場的停車場，發現車子的擋風玻璃上夾着一個紅包，上面寫着「小成弟兄，謝謝你出手相助，感激不盡，陳家人」。雖然樓主沒有透露當中的金額，但這份心意讓他十分感觸。