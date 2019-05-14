台女拍片教北京填鴨「正宗食法」　網民：原來吃錯好多年

平常用餐時我們都會使用餐具，不過有些食物手拿反而更好吃！北京填鴨就是其中一道，而普遍來說大家吃北京填鴨的方式都是先把餅皮攤開放在手上、夾鴨肉及其他佐料之後，包起來放入嘴巴食用。不過近日網路就瘋傳一段北京填鴨的正確吃法，不但不沾手還非常方便，引發大票網友熱烈討論

一雙筷子搞掂！北京填鴨「原來」應該咁樣食？（點圖學嘢）↓↓↓

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網驚：原來吃錯好多年……「果然是老饕，很豪邁哦！」、「這吃法太厲害」、「這麼多年都用錯方法」、「好療癒的吃法啊」、「原來吃錯那麼多年了...…」、「吃烤鴨夾餅（北京填鴨）那麼多年，沒想到都白吃了」

重點是不沾手超棒啊！「以前弄得滿手都是，真是錯誤」、「不會弄髒手」、「以後這樣吃就不會把醬沾到手了」……這樣方便又能快速進食的吃法，引起很多人共鳴，不過也有網友表示持續這樣吃還是有一些缺點啊！

首先要確保脖子靈活度夠。「這應該吃個兩輪戰後脖子就不行了」、「還要抬頭不方便」

嘴巴張開直徑夠寬。「這嘴巴要夠大吧」、「櫻桃小嘴的人怎麼辦？」、「那也要女生嘴夠大啊」、「這招好棒啊！不過要嘴巴夠大」

不沾手卻會沾到其他地方。「要素顏吃，不然會吃到粉」、「我不會想要食物沾到臉上」、「別人吃這個要先洗手，妳這樣吃要先洗臉」、「還加了一些化妝品」

而且……最精華的配料根本沒包進去啊啊啊（北京鴨鐵粉崩潰）！「所以我說那個醬汁呢」、「重點還要有甜麵醬加蔥才美味」、「那醬汁跟大蔥怎麼辦」、「你把蔥放哪？」、「太可惡了，怎麼可以忘了蔥段呢！」、「沒有一口甜麵醬，失敗，也沒有加一口蔥，失敗中的失敗」

除了經典配料沒包，這種吃法一不小心也會有噎到的風險啊……所以建議大家還是照自己習慣的吃法用餐，講著講著本編也好想吃烤鴨啊！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】