不少人香港人居於迷你單位，或連洗衣機都放不了，被迫幫襯自助洗衣店。有網民日前到土瓜灣區一間自助洗衣店洗衫時，發現有大叔將疑似藥材放進店內的乾衣機內烘乾，事後更弄至乾衣機內及地面均留有大量碎屑。樓主對大叔行為感憤怒，怒斥他無公德心；網民則嚇一嚇，直指不少人會將內衣褲，甚至波鞋放進機內烘乾，沒想到他竟敢放「食得落口」的藥材入機。

有網民日前到土瓜灣區一間自助洗衣店洗衫時，發現一名大叔將一袋疑似藥材直接放進店內的乾衣機內烘乾，事後更弄至乾衣機內及地面均留有大量碎屑。（fb群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」圖片）

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有網民上週六（4日）到土瓜灣美光街一自助洗衣店洗衣，稱發現有人「亂用乾衣機」，令他「下次都唔敢再嚟呢間洗」。樓主於facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」發文，指當日到洗衣店時，看到一名大叔將一大袋疑為藥材的東西放進乾衣機內進行烘乾程序，他更拍下乾衣機運行時，藥材袋在機內翻滾的情況。

樓主上載的相片可見，大叔完成烘乾程序後直接從機內取出藥材袋，期間弄至店舖地面留下大堆藥材碎，惟他未有理會或清理。樓主趁大叔離開後打開乾衣機門觀察，發現機內隔網及滾筒內均布藥材碎，而機門上亦留下微黃色痕跡。他事後曾嘗試致電洗衣店店主報告相關問題，惟指「打咗20幾次都無人聽」。

樓主指，大叔完成烘乾程序後直接從機內取出藥材袋，期間弄至店舖地面留下大堆藥材碎，惟他未有理會或清理。（fb群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」圖片）

網民看過帖文都批評大叔「無公德心」，指「自助洗衣店無人監管，好多唔自律嘅人」，建議樓主下次當面直斥大叔，因即使樓主向店主舉報事件，大叔離開後亦難以追究，「完全無人看舖好難做，就算有cam，都只係玩兵捉賊」。

亦有網民「佩服」大叔的膽量，指洗衣機及乾衣機充滿細菌，根本不應放進食物，「其實上手有咩菌都唔知」，「大把人烘完內衣褲，佢烘啲放入口嘅嘢？有無咁嘔心？希望佢係自用，唔係舖頭賣啦」。

（fb群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）