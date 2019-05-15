飲茶唔夾錢兼鬧人唔請客唔識人情世故　連登仔：有一種親戚叫無恥

跟親戚飲茶聯誼本來是樂事，惟遇上麻煩親戚，分分鐘食完都「背脊骨落」。日前一名連登仔在網上發文抱怨，指自己有一班「無恥親戚」每次飲完茶都不付錢，其母為免尷尬，他唯有埋單，而親戚亦不會主動夾錢。直至近日他心有不忿，刻意未有主動埋單，詎料親戚竟當眾高呼「你未畀錢呀」，甚至晚上再打給他，斥責他沒有禮貌及要求夾錢，令樓主大為不滿，坦言之前已多次請客，批評對方「為咗幾百元做到咁醜」。

日前一名連登仔在網上發文抱怨，指有班無恥親戚經常飲茶唔夾錢，還反斥他不懂人情世故，令他非常憤怒。（視覺中國）

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該網民日前在連登討論區以「有一種親戚叫無恥」為題發文，大呻有班年約40至60歲的親戚，每次飲茶都不會付錢，「拍拍屁股就走咗」，其母為免尷尬「鬥拖咁」，只好要求他先付錢，而事後親戚不會主動夾錢，樓主一直都不太介意，「我都算啦，幾百元平時食都食咗」。

直至日前母親節，一班親戚又約出來飲茶，樓主打算「之前都畀咗大大話話八九次，今次試吓唔好畀」，詎料埋單時，竟有一名女親戚當眾大聲叫停樓主，「你未畀錢呀！」要求樓主再次請客，結果令他相當不滿，「老奉咩依家！所以扮聽唔到走咗」，本來以為平安度過，但到晚上時，該親戚繼續鍥而不捨，打給樓主問道「你今日做咩唔畀錢走咗，知唔知好無禮貌？」並要求樓主夾錢，「今日母親節，我唔理呀，你要夾返錢，你有份食」，斥責他不懂人情世故，「你知唔知呀，我教醒你咋」。

帖文引起大批網民熱議，紛紛建議樓主不應再出席：

親戚橫蠻無理令樓主非常憤怒，坦言帳單不用1000元，加上平日已多次請客都沒有跟他們計較，「之前你哋都無主動話夾，我又打畀你話你無夾咩」，批評對方「為咗幾百元做到咁醜」。

帖文引起超過9000名網民讚好，紛紛建議樓主不應再出席家庭聚會，或「即刻話自己大懵唔記得，位位收返錢」，又指應該「畀完第一餐見冇夾錢就應該老死不相往來」。另有網民分享類似經歷，指每次大時大節一大班親戚飲茶，「食飽就坐喺度吹水，有一半人無擺低錢就話要走先」，他最初曾主動埋單，但見沒有人夾錢，「依家同佢哋一齊坐，鬥唔畀錢」。

（連登討論區）