毒舌親戚狂轟身材私處走樣　台產後媽媽淚訴：被三姑六婆逼瘋！

產後媽媽面對身體變化又要日夜照顧孩子，家人支持極為重要。不過有台灣媽媽日前邀丈夫家人一同慶祝3歲長子生日，卻被親戚不停冷嘲熱諷，嘲笑她產後身材走樣私處變鬆，又嫌棄她不懂教導孩子。她稱當刻只能默默忍受，但「半夜醒來一邊餵奶一邊哭」，直斥「產後的媽媽就是被你們這些三姑六婆逼瘋的」。網民大感心痛紛紛向她送上安慰，建議她「一定要回嘴」別示弱。

台灣一名兩子之母日前發文，訴說被夫家親戚不斷人身攻擊，難過得邊餵奶邊哭。（《BB來了》劇照）

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該名台灣媽媽前日（24日）於facebook群組「爆怨公社」發文，稱誕下第二胎不到兩個月，剛好大兒子上週六（23日）3歲生日，「想着他喜歡熱鬧，就讓公婆和那邊2至3個親戚來」，不料卻令自己不開心。

樓主稱丈夫有工作在身，當日回家與兒子唱歌切蛋糕後便回房間工作，剩下她獨自應付親戚，親戚見其丈夫不在，竟開始一人一句冷嘲熱諷，一時責備樓主不懂教小孩，指她不應抱慣寶寶，一時又嘲笑她產後身材走樣，「肚子那麼多肥肉擠得一塊塊的」，還說她去整容會更好看。

面對眾多攻擊，樓主難過得「半夜醒來一邊餵奶一邊哭」。（《BB來了》劇照）

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樓主聽着親戚的話非常難受，但為免影響氣氛只好忍耐，不料親戚仍未說完，毫不體諒她產後仍要照顧家庭，竟嫌棄說她的家混亂，又叫她不要將與兒子慶祝的片段上載至網上，「說我穿得那麼隨便，兒子也是，過生日都沒把他扮帥點」。

毒舌親戚們愈說愈過分，竟開始人身攻擊樓主，「說我不該自然產，下面會鬆，男人說不介意是騙的，又說我餵母乳乳頭會變大變黑」，甚至連兒子不小心跌傷也說成是其責任。

面對眾多攻擊，樓主忍無可忍，「半夜醒來一邊餵奶一邊哭」，她說自己曾試過「當耳邊風」，惟面對太多攻擊亦有心灰時，忍不住哭訴：「產後的媽媽就是被你們這些三姑六婆逼瘋的！你們這些，說話不用本錢的，說完就回家高枕無憂。不知道這些話對一個無助的媽媽有多大的傷害！」

樓主哭訴夫家親戚的說話過分，直斥「產後的媽媽就是被你們這些三姑六婆逼瘋的！」。（《BB來了》劇照）

網民都為樓主感不值，紛紛留言安慰，「顧好身體和寶寶要緊~妳已經很棒棒，不要理會垃圾人物」，「願意餵母乳很偉大的」，「日夜的照顧孩子已經累的不成樣了，還要聽一些婆婆媽媽的嘀咕，辛苦妳了」。

亦有網民認為樓主而對言語欺凌時不應啞忍，「隊友一不在就偷偷錄音給隊友聽，給他知道，別自己承擔」，建議她「一定要回嘴，不然他們只會越來越過份」。

（fb群組「爆怨公社」）