泰國5歲女童疑夢遊　酒店11樓墜地大難不死

泰國一名5歲女童最近跟43歲的爸爸蘇普拉姆（Decha Sookplum）入住芭堤雅（Pattaya）德瓦利喬木提恩海灘酒店（D Varee Jomtien Beach Hotel），到了半夜在爸爸熟睡期間，她竟獨自步出房間，走向陽台跨過欄杆，從11樓直墜30米下的地面，導致腿部跟手臂嚴重骨折，幸好沒有生命危險。

多次嘗試打開其他房門

蘇普拉姆是四色菊府（Srisaket）區的警官，當日他帶着女兒去參加高中同學聚會，並訂了酒店12樓的房間過夜。閉路電視拍到，身穿橙色上衣的女童走出房間後，房門很快關上，她嘗試去打開其他房門，惟因全部上鎖而徒勞；後來她走到11樓，再嘗試推開一道房門，失敗後她竟走向陽台爬上欄杆，由於手沒有抓緊，結果直墜地面。

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父：不知女兒何時離開房間

女童墜地發出巨響，酒店人員聞聲趕到，發現她已失去意識，於是召來救護車將她送院搶救，並叫醒仍在睡夢中的蘇普拉姆，那時他才知道愛女出事；經檢查後，女童的腿部跟手臂嚴重骨折，現已轉至深切治療部，幸沒有生命危險。

蘇普拉姆表示，沒有注意到女兒的行為，相信她應該是在夢遊，「我不知道女兒何時及離開房間多久，相信她並不知道自己離開了房間，直到她清醒過來，然後用盡方法回到我身邊」。

芭堤雅市警察局長周奧成（Prawit Choosing）認為，今次意外是出於孩子的好奇心，以及缺乏危險意識，「女童在爬到陽台上時沒有任何猶豫，同時不認為自己的行為很危險。父母應該密切照顧和關注孩子，因為他們有時會變得很頑皮，身為家長要緊記這一點。」