九巴fb介紹新車　網民留言批車廂冇清潔　小編神回覆幾千人like爆

現今企業的facebook小編除身負宣傳重任，還要不時與網民互動增人氣，就如九巴小編近日因一則神回應一夜爆紅。九巴fb專頁近日介紹新車「紅巴2.0」，有女網民趁機留言，「新又點？都無人清潔嘅」，九巴專頁小編即時神回覆：「清潔又點？都無公德心嘅。」這則回應至今午最少獲逾5200個讚好，不少人同聲批評令車廂不潔的源頭，正是沒公德心的乘客。

九巴fb專頁在去年曾提及引入4架「紅巴2.0」，近日終於發文公開車廂的真面貌。（KMB九巴fb專頁圖片）

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九巴fb專頁去年曾提及將引入4架「紅巴2.0」，日前終於發文公開車廂的真面貌。有女網民似乎對新車興趣麻麻，只留言寸爆九巴車廂經常無人清潔，直斥：「新又點？都無人清潔嘅。」一直關注專頁的九巴fb小編，短時間內即時現身回應，更鬼馬地引用對方的句子形式回覆：「清潔又點？都無公德心嘅。」

九巴fb小編非常關注網民意見，隨即引用同樣的句子形式作出神回覆。（KMB九巴fb專頁圖片）

這個神回應間接點出因有部份乘客無公德心，才會導致巴士車廂經常有垃圾出現。不少網民即時食花生加入討論，有網民認為：「 無人清潔定係乘客無公德心？兩回事喎」、「係咪要乘客好有公德心咁幫你地抹窗先可以坐得底？」

但大部份網民都力撐九巴，留言指「佢冇話冇做清潔呀，只係講清潔咗又點，都冇公德心，呢個係事實」、「好波，靚抽呀」、「又無公德心又玻璃心，而家啲客真係呢」。

批評車廂不潔無人清理的女網民，後來繼續質問：「咁係咪唔使清潔？請回答。」九巴fb小編亦十分耐心解答：「我哋當然有清潔啦，如果冇清潔，真係不堪設想。」

《香港01》向九巴公司作出了解，他們表示其實fb專頁主要用作與網民互動，不時都會作出「貼地」回應，對於今次網民力撐，他們表示非常開心。

（KMB九巴fb專頁）