櫻桃小丸子全家被B女剝光豬　台母上網先知其他公仔下場仲慘！

最近連日高溫，終於可以讓涼快的夏裝出場了。連大人都想要穿得輕薄，俗稱有三把火的小孩，對於炎熱的天氣竟然也忍耐不住啦？ 台灣就有網友分享家中2歲半女兒的搞怪舉動，將櫻桃小丸子一家都給脫光光，上網分享笑稱「今天是有這麼熱逆？ 需要幫小丸子全家都脫衣服？？」

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對於小孩子鬼靈精怪的行為，網友也跟著入戲表示：「妹妹擔心他們會中暑啦」、「貼心的小孩，知道太熱要幫他們脫衣服」、「跟我家的一樣」、「今天真的粉熱啊！真的」、「原來阿公裸體長這樣……」

不過其實對家有寶貝的爸媽來說，這種幫娃娃脫光的行為見怪不怪？而且還有不少人認為妹妹還是初級班，是寶寶們正常能量釋放，而且隨著手法越來越熟練，這些娃娃的下場也會更慘烈……

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許多網友好奇，為什麼玩具到了寶寶手裡好像都是落難下場？其實咧，會玩弄玩具的孩子都是聰明的，爸媽其實不用太擔心，因為他們對於玩具的構造產生好奇，會想拆開來研究！而對娃娃進行包紮、看診也是模仿大人的行為，展現出他們觀察的能力，只是畫面看起來蠻驚悚的……

不過，說句老話，刮別人鬍子之前先照鏡子，很多網友自首小時候也是娃娃分屍案的兇手啊。「我小時候幫芭比洗澡，頭都轉下來，脫衣服算溫柔的了」、「不錯了，我以前都拿剪刀剪娃娃的頭拔掉全身」想想爸媽看到這種畫面還得臨危不亂，心臟真的要很大顆啊。

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