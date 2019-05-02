超強阿嫲湊一個月　尖面B女脹爆樣笑翻網民　網民分享寶寶發福照

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大家都知道「阿嬤」總是有種特殊能力，不管是小孩還是毛小孩，只要託給阿嬤照顧，領回家時常常會讓爸媽大吃一驚！有位網友就在爆廢公社分享，小姪女剛出生時只有2700克，給阿嬤養一個月後，不只長出雙下巴、嘴邊肉、整個人變得白白胖胖的，體重也直逼4.5公斤！！！讓網友笑問：「我姪女以後會不會討厭阿嬤？」

有位網友就在爆廢公社分享，小姪女剛出生時只有2700克，給阿嬤養一個月後，不只長出雙下巴、嘴邊肉、整個人變得白白胖胖的，體重也直逼4.5公斤！！！（爆廢公社圖片）

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網民：有一種餓，叫阿嬤怕你餓

「兩個模樣差好多，果然是阿嬤養的」

「小朋友就是要有肉才可愛」

「阿嬤養的就是不一樣」

「只要有生命交在阿嬤手中，就會像吹氣球一樣」

「直到10幾歲還是這樣，應該才會討厭阿嬤XD」

「阿嬤辛苦了！阿嬤真偉大」

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▼▼很多心有戚戚焉的爸媽，也紛紛貼出自家阿嬤的「成果照」（按圖放大）▼▼

「我兒子4歲24公斤阿嬤養的......」

「我家大寶從小就我媽帶，出生2800，滿月6公斤～」

「想當初我兒子出生是小尖臉，滿月後整個變豬頭」

「一種哭要咬奶嘴，阿嬤卻嘟奶瓶的概念......」

「一樣奶量我們怎樣都餵不完，阿嬤總有辦法餵完，還不會吐奶」

「我婆婆也是小孩一哭就想去泡奶...」

「阿嬤言：『小時候的胖不是胖！』長大後：『阿孫阿！！你媽怎麼把你養得這麼胖！』」

看著肥肥的嘴邊肉，口水也要流下來了...喂！不是啦～雖然小嬰兒胖胖的很可愛，但還是不要餵寶寶吃過量，身體健康最重要喔！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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