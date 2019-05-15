墮胎期間醫生稱需做額外手術　加價兩倍　陝西女被迫簽名接受

內地不時傳出醫生趁病人無法反抗的時候坐地起價的新聞。近日陝西渭南有女子於進行墮胎（人工流產）手術的時候，被醫生指有其他手術需要同時進行，迫其簽名同意支付額外2倍費用，使病人大失預算，需要急向家人籌錢。有政府部門表示，手術期間加價是違法行為，建議病人攜同相關資料投訴。

王女到醫院做墮胎手術，但被醫生坐地起價，收取多2倍的手術費。圖為示意圖片，非事主。（資料圖片）

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現年19歲的事主王女於前日（13日）下午到一間名為渭南現代婦科醫院的民營醫院做墮胎手術，不過事前未有通知家人。事前王女與醫生議訂，手術收費為3000元人民幣（約3400港元），不過手術進行到一半的時候，醫生卻指王女的子宮有其他問題，需要另外付錢做其他手術，否則原本的手術需要終止。

王女別無他法，只能簽名完成手術，最後醫院向王女收取超過1萬元（約1.1萬港元）的費用，但王女當時身上只有約8000元（約9100港元），餘下款項只能找家人幫忙，不過到翌日早上，醫院卻表示已經豁免王女約2000元（約2300港元）的欠款。

由於手術費大增，王女做手術當日沒有足夠現金支付，但翌日醫院表示已經豁免她未繳清的費用。圖為示意圖片。（資料圖片）

為王女找記者申訴的僱主孫女士指，在公立醫院做墮胎手術只需約1000元（約1100港元），「不知道這家民營醫院的收費依據是啥」。王女的家人則表示，如果知道她要到這間醫院去做手術，一定會出手阻止。

翻查王女的收據，14項8232元的費用之中，包括藥物、手術法、治療費等等，當中最貴的兩項都是手術費，分別為2699元及2800元。內媒曾經向公立醫院查詢，發現相同手術一般收費約1000元，最多亦不超過1500元。涉事的渭南現代婦科醫院未有回應事件，只稱不便接受訪問，要由當地衛生食品藥品監督管理局發信處理。

有網民認為，醫生坐地起價猶如敲詐勒索，沒有道德可言。（電影《家有囍事》戲照）

當地衛生食品藥品監督管理局就指，涉事醫院的收費問題投訴較其他醫院多，不過因為該醫院為民營，收費經院方自行決定並公告之後即可，與公立醫院有政府監管不同。局方又指「手術中加價屬違規行為」，建議事主帶同資料到該局投訴，受理之後就會開始調查。

（華商報）