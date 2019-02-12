河南全球最大醫院新年後首日開門　門診大堂如春運　上萬人掛號

內地春節假期完結，交通運輸開始陸續舒緩擠塞情況，正當人們以為不用再逼，卻有另一個地方才剛開始淪陷？河南鄭州一間號稱全球最大的醫院11日開門即見人山人海，病人排隊掛號如「春運2.0」。醫院指每年春節後第一個工作日都是如此，不少患者都是基層人士用醫保檢查及看病，人滿現象將維持一星期左右，最多一天更會有2萬人求診。

河南鄭州一間號稱全球最大的醫院11日開門即見人山人海，病人排隊掛號如「春運2.0」。（梨視頻片段截圖）

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河南鄭州大學第一附屬醫院（下稱鄭大一附院）為內地的三級甲等醫院，屬等級中最高級的醫院。新年過後，大量無法在基層醫院治病的人都會湧到鄭大一附院。11日早上6時多起，醫院兩個出入口處的車輛已排起長龍，在門診大堂更是被人擠得水泄不通。有患者更於清晨4時已到醫院守候，惟亦無法預計自己掛上號後要等多久才見到醫生。

鄭大一附院過往多年都出現同一情況，曾有醫生指，最高峰的時候每日都有2萬多人看門診，光是上午每人已需要看過百個病人。門診主任認為，不少老百姓都習慣新年不看病，能拖的都拖到節後，而節後剛好遇上大量複診的長者，以及帶家中老人來看病的子女。

河南鄭州一間號稱全球最大的醫院11日開門即見人山人海，病人排隊掛號如「春運2.0」。（梨視頻片段截圖）

除了鄭大一附院，同為三級甲等醫院的淮安市第一人民醫院亦有同樣情況，11日當日預計已有6000人左右掛號。醫院工作人員稱，患者不外乎都是在外工作的孩子在離家前帶父母前來檢查、體檢，亦有不少人是在新年期間胡吃胡喝導致消化道不適，從普通呼吸道疾病至心腦血管重病的患者都有。

不少內地網民都質疑，醫院會出現如此像春運的情況根本是醫療資源及質素參差不均，「小醫院醫療條件差，莆田系私營醫院（內地一個民營醫藥體系）花錢多搞不好還丟命，所以都要去大醫院擠」、「我爸幾年前咳嗽，去藥房診所開感冒藥消炎藥不管用，最後去醫院檢查直接肺結核。現在不管什麼毛病都要去大醫院，少走彎路」，亦有網民直言自己連喉嚨痛都到三甲醫院排隊，「花錢費時間換來醫生一句『多喝點水，下一個』，但心裏舒坦了，真的貪生怕死了」。

（梨視頻、揚子晚報網）