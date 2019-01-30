南京躁男醫院鬧事打人　謊稱「我有精神病」企圖脫罪　警員一招KO

南京一名男子早前因病到醫院求診，接受靜脈注射後要求對方「多補一袋點滴」，護士拒絕後，男子竟在醫院大吵大鬧，甚至拿起掃把追打院長。警方接報趕至拘捕男子，但他為了脫罪竟聲稱：「我有精神病！」警員聞言即將男子帶到腦科醫院進行檢查，證實其精神狀態正常，遂以相關罪名將其行政拘留。

南京一名男子早前因病到醫院求診，竟因被護士拒絕「多補一袋點滴」而發難鬧事，被捕後更謊稱自己有精神病以圖脫罪。（荔直播截圖）

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《江蘇公共新聞》報道，一名王姓男子早前到南京一間醫院求診，接受靜脈注射後，疑害怕藥力不足，要求護士「再補一針」。護士明言只會根據醫生指明的份量為病人注射，拒絕王男要求，不料他突然發難，情緒激動大吵大鬧，不但摔碎玻璃杯，更跑到門診大堂把桌子掀翻，甚至拿起掃帚追打到場了解事件的院長及附近的護士。

王姓男子被捕後，為了脫罪竟聲稱自己有精神病。（荔直播截圖）

院方職員見狀即時報警，警員趕至將王男制伏拘捕。王被捕後未有絲毫擔心，更理直氣壯稱：「我有精神病！」警員聞言即將他帶到腦科醫院，經過檢查後證實王男精神狀態正常，遂以涉嫌尋釁滋事罪名處以行政拘留6日。

（江蘇公共新聞）