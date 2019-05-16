大馬少女IG投票定生死　逾八成人投「生」　可惜她已看不到

馬來西亞一名16歲少女周一（13日）在Instagram上要求追隨者投票決定其生死，結果一度顯示69%人投「死亡」，數小時後她跳樓身亡；事後Instagram調查少女的賬戶，發現其實投票在24小時後所得出的結果是88%人投「生存」。當地警方沒有公佈女死者身份，但就透露其有抑鬱病歷，現正等待驗屍報告確認死因；英國國會亦關注事件，轄下一個委員會周三（15日）向Instagram的負責人進行問話。

警長博爾安森（Aidil Bolhassan）表示，女事主在Instagram上搞投票，稱「這十分重要，請幫我選擇死亡還是活下去」，結果一度顯示有69%人投「死亡」，不久後她就從東部砂拉越（Sarawak）一幢大廈的屋頂躍下。

馬來西亞各界敦促警方深入調查，國會議員蘭卡巴星（Ramkarpal Singh）說，投「死亡」的人或觸犯慫恿他人自殺罪，「如果大部分網民合力阻止該名少女自殺，她現在會否仍活着呢？」當地報道指出，教唆未成年人自殺，依法可被判罰款和監禁20年，甚至被判死刑。

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Instagram在2017年加入投票功能，用戶可以設下數個選項讓追隨者投票，而投票會在發表後24小時結束。

Instagram的產品負責人沙阿（Vishal Shah）周三出席英國國會轄下的數碼、文化、傳媒及體育委員會（Digital, Culture, Media and Sport Committee）聆訊時表示，「這消息令人非常震驚和難過。我們有責任讓用戶感到安全和獲支援，而且會不斷檢視營運政策。我們正在檢視到底產品是否符合預期；至於投票功能，如果發現更多證據證明它不符預期，我們會修改有關政策。」

Instagram的公共政策主管紐頓（Karina Newton）謂，該名少女的投票違反了公司指引，如今Instagram會檢測用戶有沒有自殘念頭，並移除一些特定的帖文，同時提供適當支援，例如當用戶搜尋自殺，畫面便彈出訊息去提示要與緊急服務單位聯絡。

求助網站和熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線 : 23892222

醫院管理局精神健康專線 : 24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

​學友社學生熱線：25033399

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線 : 23820000