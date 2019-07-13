【遊行摩洛哥】遊歷撒哈拉沙漠前夕　住隱世綠洲洗滌疲累仰望繁星

撒哈拉沙漠相信是不少人憧憬遊歷的地方，畢竟三毛筆下的愛情──《撒哈拉的故事》使人如此難以忘懷，而冒險刺激的《牧羊少年奇幻之旅》與童真奇幻的《小王子》都有沙漠的場境。萬里無垠的沙海裡，是一段段令人意想不到的旅程。 遊歷撒哈拉沙漠，人們通常從摩洛哥出發，途經西南部的馬拉喀什後，才到達那片獨有的紅豔沙海。旅遊作家陳家然在其新書《遊行摩洛哥》透露，在馬拉喀什與撒哈拉沙漠之間有一處隱世小峽谷，人們白天可以在峽谷內的溪流嬉水，洗滌路途上的疲累；晚上可以在客棧屋頂上仰望星空，看着無數的星星閃爍，讓心情復歸平靜與安寧，迎接次日的沙漠之旅。

摩洛哥的撒哈拉沙漠，是世界上第二大的沙漠地區，也是多本經典名著如《撒哈拉的故事》、《牧羊少年奇幻之旅》等的故事背景。（紅出版社提供）

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以下是《遊行摩洛哥》的內容節錄：

撒哈拉之行（一）：心情好，心理就變得跟小孩子一樣，異想天開，讓自己在紊亂的世界裏糊塗幼稚一番。

離開了馬拉喀什，驅進了亞特拉斯山脈（Atlas Mountains)，到處不是雄壯的高山就是驚險的峽灣，泥土有著繽紛的色彩，有紅有黑，有黃也有灰，有光禿禿的山頭，也間中看到綠油油的樹林。這些高山和低谷在太陽的照射下就如萬花筒，閃出耀眼而濃郁的色彩。而Atlas就是希臘神話裏面那個拿著星球儀的巨人，這片土地有著他的名字，更見雄偉。

一個黃昏，我們來到了馬拉喀什與撒哈拉沙漠之間的某個峽谷，這裡高山環繞，中間深深的凹下去的山谷正是我們這晚要住的地方。客棧背靠高山，前面有一條路 - 那條我們駛進來的路，路旁有一條溪流，溪流的旁邊有一大片石灘，應該可以通往另一道峽谷。

從摩洛哥西南部的馬拉喀什出發，到達撒哈拉沙漠前會途經一處小峽谷。（紅出版社提供）

我們放下了行裝，換了拖鞋，便走到了溪流和石灘那裏，踏著小石頭按摩雙腳。這裡空氣清新，溫度清涼，雖是夏天，但感覺舒服極了。幾個擁有歐洲臉孔的小朋友在不遠處堆起了小石塔，又調皮的玩水，十分開心。真幸運啊！這麼小年紀就過來非洲探索。看著他們跑跑跳跳，我的腳也無形間消除了疲勞。更遠些還有些年輕人爬上石頭丘，往通往另外一邊的峽谷的方向看，不知道有沒有巨人在偷懶睡覺呢？有的話我們就可以運走他的星球儀啦！心情好，心理就變得跟小孩子一樣，異想天開，讓自己在紊亂的世界裏糊塗幼稚一番。

在客棧的對面，竟然有一家士多，暗暗的燈光看起來挺陰森，但大膽的我和我的旅伴進去一看，竟然有多種味道的利是（Lay’s）薯片！一大包才十迪拉姆（港幣八元）！我們買了兩大包和一些飲料，總共還不到四十迪拉姆。在如此渺無人煙的峽谷裏還營運著這樣一家小店，真是禾稈蓋珍珠呢！

天逐漸變黑，是時候回到客棧裏吃晚飯了。由於入住這家客棧大多數都是旅遊團，供應的晚餐也一式一樣 - Harira、烤雞、薯條和米飯，味道和質感雖一般但勝在夠多，把自己塞飽了。就是吃的時候，坐我對面有一東方女孩，還沒有見過西餐用的、比較淺的湯碟，就以為是放狗吃的，堅決不讓服務生把湯倒進淺碟子裏去，結果坐她一旁的男生跟她換了個碗，才把那Harira喝進肚子裡。坐我們旁邊的一家人，就不停的批評食物怎麽難吃啊，房間沒有熱水啊等等。服務生來回跑動，口裡小聲嘮叨。看著這眾生相，已經是最好的調味料了。

在峽谷客棧的屋頂上仰望星空，會看無數的星星在頭上閃爍。（紅出版社提供）

洗完澡，我走到屋頂上仰望星空，無數的星星在頭上閃爍。回想起一路顛簸，更想起那個令人生氣的冒牌知事，最後到了如此綠洲，心情竟是如此平靜安寧。倚著微風，心想明天進入大漠感覺必定更奇妙而美好。

書名：《遊行摩洛哥》紅出版（青森文化）

作者：陳家然

這個文縐縐的稱號，是我在摩洛哥時為自己起的筆名。Caspar，或是阿濱，或是家然，從中學到現在我的朋友為我起了太多名字了，但沒所謂，就如我家澳門都有很多名字，我還是我。2016年香港中大畢業後，再到香港浸大讀音樂，最後發現藝術與旅行是個會讓人上癮的東西，無法自拔。至今遊歷了二十多國，嚮往一個只用背包、音樂和文字的生活。

出版社： 紅出版（青森文化）

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。