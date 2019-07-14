【遊行摩洛哥】舍夫莎萬成藍色山城擺脫平凡　傳說話關防蚊事？

如果沒有藍色，舍夫沙萬（Chefchaouen）大概只是摩洛哥一座平凡的山間小城。但正因為全城塗上夢幻藍，讓她成為了世界三大藍色城市之一，大量旅客因藍色的建築物慕名而至，看着滿眼是藍，旅客無不好奇這座山城為何要是藍色？惟歷史的玩笑只剩下傳說去讓人考究猜想，真相如何卻無憑證。 旅遊作家陳家然在其新書《遊行摩洛哥》中分析，舍夫沙萬的藍色起源離不開3大傳說，大部分都是建基於人們的浪漫幻想，也有猶太人為賺錢而想吸引遊客，但作者喜愛的傳說卻更純粹，據說建築物漆上藍色，是因為有一群奇人希望人們能停下來駐足觀看城巿，而不是單單的路過，這個傳說少了錢幣味卻多了對本土的熱愛。而無論哪個版本的傳說，舍夫莎萬的藍色總會在旅人心中留下謎一般的印象，讓人對這座城巿難以忘懷。

摩洛哥的山間城市舍夫沙萬，以深淺各異的藍色建築組成，遠看猶如一片夢幻藍色。（紅出版社提供）

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以下是《遊行摩洛哥》的內容節錄：

藍色的起源：當年一掃一掃的油漆，帶來了今天的名氣，讓這個小城聞名天下。

關於舍夫莎萬的藍，有很多種說法。但舍夫莎萬就是有著謎一樣的誕生，也可能是一個無心插柳，就讓她變成了一個可愛又吸引人來的山中小城。

其中一個我聽過的傳說，就是山城裡多蚊子，把牆身和地面塗上深藍色，就可以防蚊，所以很多摩洛哥的城市都會見到藍色屋子。這是我早在拉巴特的時候，就聽一個摩洛哥人說的。當時我走過烏達亞堡，發現裡面的屋子大多從腳到腰這個高度的牆身刷成藍色，因而由此疑問。但想想看，烏達亞堡也有些屋子的牆身被刷成綠色。「那綠色也防蚊啊？」我問。他尷尬的笑了笑。也許藍色真能防蚊，但舍夫莎萬真是這麼多蚊子要把整座城市的大部分屋子都塗上藍色嗎？那沒有塗的部分，例如大清真寺的一面牆，難道就沒有蚊子啦？

另外一個傳說，是一個柏柏人跟我說的。當年被西班牙國王逐出來，住在這裡的穆斯林和猶太人，想辦法究竟可以怎樣吸引人們來做生意，畢竟舍夫莎萬位處山裏，山路崎嶇，不是每人都會進山，更不用說要賺錢了。聰明的猶太人說「我們來把屋子刷成藍色吧！」「為何？」穆斯林問。「把麥地那刷成藍色，就會有觀光客呀！我們就可以賺快錢了。」這說法一點都不錯，看看這個非洲小城的名字基本上更勝菲斯和梅克內斯這些古城的名字，很多人都要來這裡一看，當然就能夠促進經濟了。

有指舍夫莎萬從前的建築物以白色居多，後來傳說為了防蚊或吸引商家和遊人等，才逐漸把建築外牆塗成藍色。（紅出版社提供）

而我最喜歡的版本，就是在多年前突然有一群奇人，在寧靜的夜裡出來，把每家每戶的牆身都漆成藍色，希望有人會注意到這個山中小城，有人可以停下來駐足觀看，而不是路過。久而久之，差不多整座小城都變藍了。這個說法跟上面柏柏人告訴我的版本其實很相似，但就少了一點生鏽的錢幣味。

也許穆斯林和猶太人為著生計而把小城塗上藍色，那群奇人卻是為了讓小城曝光而把自己的屋子髹成藍色，讓舍夫莎萬變成群山裡萬綠叢中一點藍 - 這真是一個浪漫又浮誇的想法啊！如果傳說是真的話，那舍夫莎萬完美地展示出，天馬行空的想法，是可以令你夢想成真的。當年一掃一掃的油漆，帶來了今天的名氣， 讓這個小城聞名天下。

旅行作家陳家然指，除藍色的舍夫莎萬外，摩洛哥其他城市都有自己獨有的顏色。（紅出版社提供）

摩洛哥的城市其實都有她自己的顏色，例如火紅的馬拉喀什，白皚皚的卡薩布蘭卡和阿茜拉，土黃的菲斯，黃綠夾雜的梅克內斯，卻沒有如舍夫莎萬的藍般留下這麼深刻的印象。她的藍是這麼有魅力的、吸引你的觀看，甚至要把你帶進小城裏。當初那群奇人想要其他人駐足觀看，今天就成為事實了。

畢竟，傳說是傳說，有人說幾十年前舍夫莎萬還是白色的城市，嗖一聲就越變越藍。關於起源，大部分都是建基於我們浪漫的幻想，是為了防蚊也好，賺錢也好，簡簡單單停下觀看也好，舍夫莎萬謎一樣的出現在旅行途中的必到之處，謎一樣的把你留在懷裡，在你心裡留下謎一般的印象。

書名：《遊行摩洛哥》紅出版（青森文化）

作者：陳家然

這個文縐縐的稱號，是我在摩洛哥時為自己起的筆名。Caspar，或是阿濱，或是家然，從中學到現在我的朋友為我起了太多名字了，但沒所謂，就如我家澳門都有很多名字，我還是我。2016年香港中大畢業後，再到香港浸大讀音樂，最後發現藝術與旅行是個會讓人上癮的東西，無法自拔。至今遊歷了二十多國，嚮往一個只用背包、音樂和文字的生活。

出版社： 紅出版（青森文化）

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