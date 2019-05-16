婚宴賓客打包10盒食物兼取走場地擺設　新娘不滿：只給5美元人情

身邊或多或少都遇過庹縮朋友，特別在不當場合貪小便宜，的確令人討厭。美國一名新娘在facebook抱怨，指父親朋友的女兒參與其小型婚宴時，不但用10個食物盒帶走食物，還取走鮮花擺設等。事後新娘更發現對方只給了5美元（約39港元）人情，感到非常無奈。

女網民指近日跟丈夫舉辦一個25人的小型婚宴，結果遇見一位女賓客用10個食物盒帶走食物，還取走鮮花擺設。（示意圖，GettyImage/資料圖片）

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美國賓夕法尼亞州一名新娘在fb群組「That's It I'm Wedding Shaming」發文，指與丈夫舉辦了一個25人的小型婚宴，原打算只邀請最親密的家人和朋友，其爸爸的最好朋友亦獲邀請，對方於婚禮前突然提出想帶同女兒和女婿出席，樓主亦欣然答應。

新娘在facebook抱怨一位婚宴賓客，不但用10個食物盒帶走食物，還取走鮮花擺設等。（facebook截圖）

婚宴當天，爸爸朋友的女兒獨自現身，沒有攜伴，卻帶了10個食物盒出席。當日的婚宴以自助餐形式進行，該女子竟將食物及自家製曲奇分別放入10個盒帶走，還取走數支啤酒，以及場內鮮花擺設。

樓主稱，因婚宴當天很忙碌，自己都沒有留意此事，至父親翌日告訴她才知道。當她和丈夫盤點客人所送的禮物時，更發現對方只給了5美元。樓主強調，那位女子並無經濟問題，相信只是貪小便宜。

帖文引起熱議，不少網民都驚嘆竟有客人如此誇張，但亦有人指確實遇過這些不識大體的客人，不過有網民則認為婚宴食物多數會有剩食，最後都會棄掉，如果有需要取用亦沒什麼大不了。

（綜合）