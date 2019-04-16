婚宴食物賣相簡單如「3歲兒童生日派對」　新人遭恥笑但亦有人撐

一名網友最近參加朋友的婚宴，但由於食物賣相比較簡單，只有一些排列整齊的方塊芝士、西芹加蘿蔔條、一片片切好的橙以及一盤朱古力蛋糕，使其完全感覺不到婚宴氣氛，事後還把食物的相片上載，結果引發網民爭議。

「令你大開眼界的婚禮盛宴」

據稱發放照片的網友來自美國，在一個專門講述婚禮尷尬情況的Facebook群組內，圖文並荗稱「這是一場令你大開眼界的婚禮盛宴」；不久就獲得回應「這基本上是我們在我孩子3歲生日派對上所提供的食物，但除此之外，我們還有法式蛋批（Quiche）和士多啤梨」。

很多人都加入一起取笑這個「吝嗇婚禮」，並批評這種準備和展示食物的方法不專業，「當你叫家人代為準備婚禮膳食，你就會遇上這種情況」；有人認為不是不可以提供類似食物，但要視乎場合，「我的看法是，這比較適合小孩子的聚會，而非一場婚宴」；另有留言形容這非常可悲，「就像一場預算不足的大食會」；有眼利的網民指出「既然他們肯花時間去切橙，但為何又不將橙皮上的招紙撕去？」

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「這種取笑的行為非常無禮」

不過，網上聲音並非一面倒，有網民認為主人家只是沒有錢準備更好的食物，而這並沒有甚麼好笑，「無論你覺得膳食有多差，這種公開並取笑的行為是非常無禮的」、「這不止是來自那些所謂朋友的背叛，而且他們還是不敢公開姓名的懦夫」、「我興幸我不用在食物上花錢去餵這些所謂朋友，他們的行為太過低卑劣」。

有婚禮統籌公司Wedding Wire的數據顯示，美國情侶平均會花4000美元（約3.1萬港元）去籌備婚禮，其中大部分會再多花1800至7000美元（約1.4萬至5.5萬港元）去確保來賓能享用豐富的盛宴；英國婚禮策劃公司Bridebook表示，英國情侶平均會花3100鎊（約3.2萬港元）準備婚禮膳食，而這筆費用大約足夠替100賓客在莊園別墅級的酒店準備三道菜。