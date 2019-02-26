只有新人不請父母賓客　高雄婚宴公司仿效歐美推「私奔婚禮」

台灣高雄市長韓國瑜的愛情產業鏈在西洋情人節開張，高雄婚紗業者最近也仿傚歐美，推出的「私奔婚禮」。邀大家私奔到愛情首都高雄，旅行、拍婚紗，見證愛情港都的浪漫魅力。

近年來歐美流行新婚禮形式「Elopement Wedding私奔婚禮」，婚禮只有新人、見證人、攝影師，甚至沒有父母親出席，任何年輕人想要的婚禮角落，就可以客製化。

沒有禮俗、沒有賓客，沒有傳統的禮俗嫁娶儀式框架來綁架婚禮的架構，只是純粹的專注見證兩個人的愛情，讓這句「我願意」、「我愛你」都顯得更加堅定及充滿意義。

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業者說，像藝人舒淇的婚禮就是和馮德倫選擇在充滿神秘魅力的布拉格城市「私奔」，反而勝過很多明星世紀婚禮。而以愛河串連的高雄充滿愛情的秘境，歡迎更多情人們「私奔」到這座愛情首都。

婚紗業者安排一場3對新人由法頌婚紗提供2019年新款婚紗、新娘秘書、婚禮紀錄、婚紗攝影，純粹見證愛情，說走就走的私奔婚禮，讓年輕人覺得沒有壓力。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】