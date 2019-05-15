男友女同事搶坐副駕駛座　正印批「要我讓位」　網民：提防這女生

男士當司機時，身旁的副駕駛座一般會留給其另一半。有台灣女子網上投訴，指與男友朋友外出時，其女同事竟想搶坐副駕駛座，一開門看到她即摔門，其後稱太迫要正牌女友讓位，後來更要求其男友一班人外遊時不帶女友，令她氣結。不少網民都不屑這位女同事所為，直指她為人看似直接，實際上卻藏得最深，懷疑她根本看中樓主男友，叫樓主一定要小心提防。

副駕駛座在女士心目中有特殊意義，如司機是異性，女乘客應慎坐。（福特汽車廣告片段截圖）

邊個先可以坐司機位隔離？ ↓↓↓↓

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這名嬲爆女友在《Dcard》發文，指因男友有車，與同事外出時一般都是他開車，「但每次出門，女同事都會說她要坐副駕駛座，不想在後面跟其他人擠」， 近日她參與男友的同事聚會，這名女生慣性又主動的打開車門，一見樓主坐在副駕駛座時即黑臉摔門，死死氣和其他兩名男同事坐後座。

樓主指沒料聚會完準備開車回家，這名女同事竟直接叫她讓位，「我可以跟妳換位子嗎？妳比較瘦妳坐後面，不然我覺得很擠！」這個要求及態度令眾人感怪異及不快，連其男同事也忍不住出聲，「哪有叫人家女朋友坐後面跟我們擠，妳自己坐副駕的道理？」

副駕駛座一般會留給司機的另一半坐，有女網民呻男友女同事竟然明搶，令其不快。（《婚內情》劇照）

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車出車入爭副駕駛座也未算什麼，樓主爆原來當晚看到男友同事群組中，女同事發起月底去台中玩，惟她竟然直接開口要求樓主男友不要帶女友同行，稱否則自己又要坐後座，令她大感生氣難過，亦重申男友車其實很寬敞，懷疑女同事根本另有所圖。

不少網民都與正印女友一樣，覺得那名女同事別有用心，但也為正印抱不平，質疑其男友態度很重要，樓主後來補充男友其實也覺得女同事對她太不尊重，也明言女友不去台中他也不去，女同事獲知男友拒絕去台中後，就在群組吵來吵去及迫其他同事向男友施壓，她指男友本來沒想太多，也只以為該女同事性格很直接而已，但現在也感不妥表明以後和同事外出也不駕車了。