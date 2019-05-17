搭Uber遇型男平治司機　台女：這背影很可以　真人現身確係小鮮肉

人生處處是驚喜！有台灣女網民凌晨召Uber車送回家，看到駛來的車是平治已大感驚喜，沒料好戲在後頭，看到男司機更是心心眼，形容其背影十分有型，令她臉紅心跳，更拍照放上網與姊妹們開心Share，引來女網民們跪求正面照，最終「小鮮肉」男司機現真身留言，被讚沒令人失望。

有女網民召uber時遇上帥司機，即把照片放網上分享。（fb爆廢公社圖片）

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有台灣女子早前把這張「背多Fun」照片，上載到fb「爆廢公社」，留言稱「半夜搭uber，司機大哥這背影太可以了吧！」，即時引來女網民暴動，相中男子穿上白上衣專心駕車，男友感十足。

樓主指看到來接自己的車是平治時，已自覺「人品爆棚」(網上用語，即人品好獲眷顧，十分幸運之意)，看到男司機時，心情更是激動，更忍不住拍照留念。

女網民們同感興奮，有人不忿自己遇到的都是大叔，沒樓主一樣的好運氣，有人笑言曾遇帥司機，即忍不住「（一）上車就開始騷擾他」；有人笑言就算男司機本身只有30分，加上平治也會拉高到70分，不過亦有人對樓主品味不太認同，認為男司機看來有點偏瘦，「這樣骨感身材也可以？」，又笑他戴上金項鍊。

群情洶湧下，帥氣男司機也被驚動，他其後在網上現身，留言稱「本人在這兒」，又順便賣廣告稱歡迎大家召他接送，還打趣「不喜歡司機太瘦或是跟金項鍊有過節的，我們也有各種類型的小哥哥可以提供給各位喔」，被笑是否還可提供相親服務。