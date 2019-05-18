BB高燒2日仍不求診　家人多次力勸　港媽：想等老公放工一齊去

小朋友病倒可大可小，一般家長都會非常緊張。近日有網民投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，抱怨9月個大的侄兒發燒至39度，但阿嫂拖足2天仍不帶BB去看醫生，到全家人都堅持送他入急症時，阿嫂竟爆出一句令人震驚的話：「你哋帶阿B去得唔得啊？我想喺屋企等你阿哥放工返嚟一齊食飯」。帖文一出引起熱議，不少人都對阿嫂的反應大感驚訝，「佢係咪有出街恐懼症？」，亦有人擔心BB將來成長，「帶bb睇醫生都要等老公陪，個b跟住佢都唔知點捱到大」。

↓↓↓ 阿嫂驚人語錄 ↓↓↓

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有網民近日投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指侄兒剛滿9個月大，其父母早前帶他到內地遊玩後發高燒，BB燒到39度，但兩日後仍沒有看醫生，樓主家人都非常擔心，催促阿嫂盡快帶BB去看醫生，但樓主阿嫂卻表示要等老公放工才一起去，結果待哥哥放工回來後，診所已關門，「佢哋竟然又冇睇！」

樓主媽媽翌日第一時間請假上門帶BB睇醫生，詎料阿嫂堅持「都話要老公先去」，最後老爺再出聲勸喻才願意去診所看醫生。不過兩日後，BB仍在發高燒，「我哋話不如去睇急症，阿嫂一時話上次醫生開啲藥未食晒，一時又話網上搵咗偏方，煮荷葉綠豆湯畀BB退燒」，並再次強調要老公陪才出門，但最終樓主爸媽堅持帶BB去睇多次診所，但阿嫂繼續自己留在家中。

事情還未完結，到診所後醫生見BB已經燒到40度，立即叫樓主爸媽帶BB看急症，「但重點係，我哋去醫院前叫阿嫂準備文件身份證落樓，佢竟然同我講『你上嚟拎完BB出世紙，你哋帶阿B去得唔得啊？我想喺屋企等你阿哥放工返嚟一齊食飯』」，令樓主不禁咆哮，「到底依個世界係咪有人會咁黐線啊？」。

有網民投稿指，其9月個大的侄兒發高燒，但阿嫂拖足2天仍不帶BB去看醫生。（fb「生仔要考牌系列」截圖）

帖文誇張得引起網民熱議，有人質疑樓主阿嫂是否「有咗小朋友後萬分懷念二人世界」，又指女人不能太依賴老公，亦有網民認為樓主哥哥都有責任，「點解你哥又可以由得佢? 」，有人指整件事苦了樓主和老爺奶奶，「好彩仲有個正常嘅爺爺嫲嫲」。

（facebook專頁「生仔要考牌系列」）