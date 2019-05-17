【氹B神技】媽媽一招令大喊BB神奇兩秒收聲　網民激讚搵仔女實測

有BB的媽咪都知道，養小孩最難捱的，除了他們開始講話後會鬧情緒外，前面還要度過一段「把屎把尿」還睡不飽的日子，尤其寶寶明明前一刻才吃飽、尿布是乾淨的，卻仍然哭個不停，讓許多新手爸媽簡直只差沒躺地崩潰了～

而近日在網路上有網友分享一段影片，寶寶哭的時候只要一個動作，馬上讓他忘記哭泣，畫面讓許多媽媽超有同感，對BB絕對都做過這件事啊！