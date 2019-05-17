【氹B神技】媽媽一招令大喊BB神奇兩秒收聲　網民激讚搵仔女實測

撰文：聯合新聞網
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有BB的媽咪都知道，養小孩最難捱的，除了他們開始講話後會鬧情緒外，前面還要度過一段「把屎把尿」還睡不飽的日子，尤其寶寶明明前一刻才吃飽、尿布是乾淨的，卻仍然哭個不停，讓許多新手爸媽簡直只差沒躺地崩潰了～
而近日在網路上有網友分享一段影片，寶寶哭的時候只要一個動作，馬上讓他忘記哭泣，畫面讓許多媽媽超有同感，對BB絕對都做過這件事啊！
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聽到「哇哇哇」的聲音有沒有覺得很療癒啊XD！
「原來每個媽咪都會這樣？我還以為只有我咧！」
「我也玩過，超可愛的」
「我承認我真的做過」
「我還真的弄過我姪女」
「我還教我老公做，因為輪到他帶小孩他會無聊，所以就一起玩」
「我家兩寶現在兩歲、三歲了，還是會這樣做」
「一定要這樣玩的啊！每一胎我都這樣玩過」
台灣有媽媽分享哄B貼士，稱用手輕拍嬰兒嘴部，分散其注意力，便可讓寶寶暫時「忘記」哭泣。（Facebook「爆笑公社」圖片）
甚至還成功讓寶寶轉移注意力了啊！
「真的，這招都讓小孩從哭變成笑」
「以前女兒一哭，用這招就不哭了」
「分散寶寶的注意力，希望讓他『忘記』繼續哭」
即便嬰兒大部分的哭聲都讓人崩潰，但這種時候反而越看越可愛啊！這招讓許多媽咪順利一邊氹B一邊玩，但也不是全天下寶寶都如此給面子……
「不好玩，還是一直哭」
「哈哈，有試過，但是哭更大聲」
「我女兒用這招反而笑出來」
「我也做過耶～然後我兒子就更生氣了」
所以大家常常笑稱嬰兒是小怪獸，這句話真是一點都不假啊～不過也只有這個時期的孩子媽媽才容易掌控，等到會走路之後…後面數不盡的酸楚本編就不多說了
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
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