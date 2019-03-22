BB搭飛機日本回港喊到面紅聲沙　父母懶理　乘客心痛：唔係親生咁

小朋友坐飛機哭鬧在所難免，沒料哭至外人心痛親身爸媽竟仍能不理。有乘客分享近日搭廉航夜機時，遇到BB哭鬧，其同行祖父母和父母零安撫懶理，只見BB哭得面紅眼腫，由超有中氣喊到聲都沙埋，旁人聽得非常心痛，不少同機乘客狠批其父母冷血又不負責任，「戥嗰BB喊咗幾粒鐘嗰下慘！」

嬰兒哭鬧時，父母通常會盡力安撫。圖為示意圖。（視覺中國/GettyImages）

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一名乘客近日投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，稱某次搭廉航夜機由日本回港時，一上機即聽到後幾排有嬰兒哭聲，他認為孩子扭計大多因氣壓不舒服，所以亦會體諒。

「他有他的哭鬧，父母有父母的無動於衷」，該乘客表示與嬰兒同行的祖父母和父母只繼續聽歌、看書和瞓覺，沒打算處理，形容嬰兒剛開始時喊聲「超有中氣」，直到後來「喊到聲都沙埋」。

有乘客最近投稿指遇到有BB哭鬧，惟同行的祖父母和父母並無理會，結果哭到面紅眼腫聲都沙。（facebook專頁「生仔要考牌系列」截圖）

樓主直斥這家人從頭到尾都零安撫沒理會，「連空姐都埋去問咗幾次有冇嘢幫手之類，但啲大人都無動於衷好似唔係親生咁，由佢喊死就算！」

該乘客指可憐的BB一直喊到落機都繼續喊，連同機乘客也看不過眼，「都唔知點做人父母，由嗰B喊到咁，抱佢行幾行或拍下佢啦好心！」他更觀察到，BB後來哭得面紅眼腫，職員截住探熱時，全家人都露出不耐煩的表情，令他覺得心寒，「係戥嗰BB喊咗幾粒鐘嗰下慘！」

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有網民留言斥涉事父母冷血自私，認為他們根本未準備好為人父母，「嗰B好慘，既然唔鍾意湊生嚟為乜？」、「BB喊做阿媽既真係好難唔理，喊咁耐真係好慘」、「日本飛香港都要四個鐘，究竟佢哋仲係唔係人！嗰B喊成咁真係心都痛埋！」

有人則認為父母有責任保護和愛錫小朋友，斥「唔想理就唔好生」；亦有不少聲音指，不應帶小朋友上機，才能防止這類事情發生。

（facebook專頁「生仔要考牌系列」）