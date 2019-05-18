公共交通工具上，將腳踩在椅子上不但不衛生，亦會影響自己及下一名使用的乘客。內地一名女網紅「林大雁」近日坐高鐵來香港旅遊，開心地在高鐵上拍照打卡，不過照片中見她直接穿着鞋踏在椅子上，惹來不少網民轟她沒有公德心。林大雁不但未有即時道歉，更反駁認為網民罵得太惡毒，指「你們是不是從來沒有踩過椅子？一直都很有素質呢？踩了下椅子好像我殺了你們全家一樣」。其言論引起更多罵戰，最終林大雁發文道歉。

微博擁有超過55萬粉絲的林大雁到香港遊玩時搭高鐵的相片引起爭議，原因是她沒有脫鞋子，就直接曲膝踩在座位上。（林大雁微博圖片）

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林大雁於微博擁有逾55萬粉絲，外型討好的她時常曬出美照，不過她前日（16日）上載、到香港遊玩時搭高鐵的相片卻引起爭議，原因是她沒有脫鞋子，直接曲膝踩在座位上，令許多網民覺得不妥，留言提醒甚至責罵，指她「素質好低」、「在家也會這樣，穿鞋子踩家裏梳化嗎？」

林大雁指自己「拍幾張就放下來了，我也擦乾淨畢竟我還要坐」，惟網民的批評未有停止，林大雁於是不客氣地回應：「我真的很想問一句，你們是不是從來沒有踩過椅子？一直都很有素質呢？踩了下椅子好像我殺了你們全家一樣」、「不是說我錯了我還理直氣壯，是別人一上來就罵我，我肯定是罵回去的，不可能跟那些罵我的人好好說話和道歉的！」。

林的回應為罵戰火上加油，更令事件直登微博熱搜榜，她得意地發新帖文，對網民說：「謝謝你們給我帶流量了！儘管罵，讓我免費上熱門」。網民於是怒轟：「作為一個有一定粉絲量的人，做出沒有素質的事，還覺得自己上熱搜光榮得不得了，可見教養」、「一開始好好道歉就完事了，認認真真說句對不起有那麼難嘛？」。

微博擁有超過55萬粉絲的林大雁到香港遊玩時搭高鐵的相片引起爭議，原因是她沒有脫鞋子，就直接曲膝踩在座位上。（林大雁微博圖片）

最後事件愈鬧愈大，林大雁終於道歉，並在今早再發文，指事情已升級成「踩椅子這件事其實沒什麼，就是她態度囂張，網友好心提醒也要被她罵，死不認錯，網友不罵她罵誰？」，她解釋指自己所說的「不道歉不認錯」是對於那些一上來就在道德高地詆毀她的人，「確實我一直都很蠢、情商不高（發自內心認為），想到什麼說什麼、欠缺考慮、口直心快，我發那條謝謝大家免費給我流量，是造成大家最不爽的原因……當時其實說白了就是帶情緒、賭氣，突然那麼多人跑來罵你，換做是你，你也不一定能很理智的做出任何正確的回應吧？」。

林大雁於微博擁有超過55萬粉絲，外型討好的她常常曬出美照。（林大雁微博圖片）

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她又指自己最終道歉，「是真的覺得自己不應該、要為自己的行為負責，而不是像你們說的並不覺得自己錯只是怕涼趕緊道歉」。她最後又道，「不知道什麼時候起，只要被扣上網紅這頂帽子，你的所有問題都會被放到無限大，你的所有錯都會變成罪該萬死」，更問網民「什麼時候，這個網絡世界，大家都能善良一點？」。

不過不是所有網民都接受她的解釋，「平日消費網紅光環，賺取關注，但到被罵的時候就說自己『被扣網紅帽子』，雙重標準」、「不覺得她真的有道了歉，最後都要怨恨一下別人」。亦有網民認為的確有很多人罵得很過分，認為網民亦有責任適可而止，挑起罵戰前想一想，不要跟風盲目謾罵。

（微博）