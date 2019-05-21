遭村民擲石頭挑釁　母象守護初生寶寶　當場發狂踩死人

印度西孟加拉邦（West Bengal）日前發生大象踩死人事件，事緣當地一群村民挑釁一頭剛生下寶寶的雌象，不停用石頭擲向牠們，母象最終被惹怒衝向人群，混亂中一名男子慘遭當場踩死。

網上片段拍到，當日母象在一處乾涸的湖邊守候着寶寶，惟小象太過虛弱無法站起來，母象不斷嘗試用象鼻協助，希望把小象推回森林中，又不時踢起地上的塵土警告附近的人不要靠近，然而當地村民愈走愈近，甚至有人用石頭朝牠們擲去，結果觸發母象暴怒。

目擊者稱，母象當時想保護小象，但感受到威脅，於是衝向人群導致多人受傷，其中27歲男子馬哈托（Shailen Mahato）被當場踩死；後來森林裏還衝出十隻大象來幫助母象解圍，使村民更加恐慌。

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踢地是警告外界不要靠近

事後林區管理員封鎖相關區域，同時協助母象冷靜下來，把牠送回森林。管理員稱，將密切留意該頭母象及其寶寶，並再次警告民眾切勿挑釁大象。

據報道，母象的懷孕期是哺乳類之中最長，懷胎時間約22個月，當作出踢地的動作，就是在警告外界不要靠近。世界自然基金會（WWF）保護及保育野生動物會高級主任維特弗伊（Jan Vertefeuille）稱：「大象是非常合群和重視家庭的，母象會花很長時間去保護和照顧下一代」。