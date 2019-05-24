【治癒系】貓貓層層疊逼爆窗台　原來為咗睇一年兩度嘅耕田騷？

喵星人知道貓字中有個「苗」字，所以特別喜歡稻苗？真正的原因可能要貓主子自己才能解釋，但日本秋田縣一間貓Café「柚の家」的貓貓，就真的每年都會在插秧機運作時，集體逼到窗台，看着機械將一棵棵的苗插到門外田裏。而同樣情況每年在收割的時期會再出現一次，數十隻貓貓集體頭擰擰的行為可愛得令許多貓奴直呼：「好治癒！」

日本秋田縣一間貓Café「柚の家」的貓貓每年都會在插秧機運作時，集體逼到窗台，看着機械將一棵棵的苗插到門外田裏。（柚の家Twitter片段）

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日本秋田縣貓Café「猫カフェ 柚の家」本月初於Twitter上載片段，一群貓貓圍在窗台，一隻挨着一隻地盯着窗外。原來Café前方有一片農地，每年都會有插秧機及收割機在上面工作，當天正好是插秧機工作的日子，來回地發出「躂躂躂」的聲音，似乎吸引到主子們的注意，於是將窗台變成演唱會搖滾區一樣，視線及腦杓跟着機械從左邊晃到右邊，再從右邊晃回左邊。

日本秋田縣一間貓Café「柚の家」的貓貓每年都會在插秧機運作時，集體逼到窗台，看着機械將一棵棵的苗插到門外田裏。（柚の家Twitter片段）

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「柚之家」自2016年開業，貓貓有的是店貓，而其他有大部份都是等待被領養的浪浪，為了不讓牠們被人道毀滅，店內最高峰時曾同時收留過70隻貓。飼主笑言，貓咪們平常沒事做都愛找喜歡的地方窩着睡覺，或是陪客人玩，唯獨牠們是收割機的小粉絲，只要看到車子出現，牠們都會擠在一起，好奇地湊上前看，形成非常治癒的畫面。