小貓咬斷耳機被狠罵　出走1小時後竟叼回「超霸氣賠罪品」：蛇！

奴才要阻止貓主子又抓又咬都必須花上很大功夫。印尼一名網民近日發現家中小貓於自己的床上東摸西抓，當他回過神來，發現自己的耳機線已經被咬斷成兩截，氣得他當場大罵小貓。小貓其後消失了足足一小時，正當主人以為牠在鬥氣，開始擔心主子下落，牠竟然叼回一條「超霸氣賠罪品」回家──一條小蛇！小貓如此貼心又呆萌的舉動，讓主人及許多網民哭笑不得。

印尼網民於facebook發文，指所養的小貓一天在他的床上玩，當他回過神來時，發現自己的耳機線已經被牠咬斷成兩截，氣得他嚴厲訓斥了小貓一頓。（Haryanto Pherwhirra Ramadhani fb圖片）

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印尼網民「Haryanto Pherwhirra Ramadhani」上月30日於facebook發文，指所養的小貓一天在他的床上玩，當他回過神來時，發現自己的耳機線已經被牠咬斷成兩截，氣得他嚴厲訓斥了小貓一頓。

小貓於是走出屋外，樓主本以為對方只是鬥氣，但整整一小時小貓都未有回來，令他開始擔心。詎料小貓默默地走回家裏，還叼回一條小蛇放到主人面前，小蛇和耳機線一樣都是又幼又長，小貓可能是誤以為是同樣的東西，於是找了一條「新」的回來，希望賠罪。

樓主其後買了一條新的耳機線，不料小貓又再次將它玩斷，惟樓主今次卻指不敢再責罵小貓，因為擔心牠又帶一條蛇回家。（Haryanto Pherwhirra Ramadhani fb圖片）

小貓可憐的眼神，加上既貼心又蠢萌的舉動，讓主人及不少網民都哭笑不得，貼文吸引逾9300人讚好，被轉發逾6600次。網民紛紛留言，叫樓主「你就勉強把蛇當耳機吧」、「至少牠還知道要賠罪」、「這條蛇可能比耳機更貴啊」、「很有誠意啊」。

不過事件還未完結，樓主其後買了一條新的耳機線，不料小貓又再次將它玩斷，惟樓主今次卻指不敢再責罵小貓，因為擔心牠又帶一條蛇回家。

（Simplenews、Facebook）