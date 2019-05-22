貓咪都會呷醋？　日本網民拍攝街頭花貓　黑貓霸氣舉動護「女友」

「做咩影我女朋友啊？」人會呷醋，貓咪都很霸道，有日本網民近日在Twitter分享幾張有趣圖片，指自己在街頭與一隻奶茶色花貓「搭訕」，另一隻黑色貓咪發現後，隨即走到牠面前擋在花貓前，眼神充滿敵意，似乎要向樓主表達不爽。帖文引起熱議，不足4天已有逾11萬次轉發，網民笑言黑貓是「宣示主權」，可能花貓正是其女友，有人則稱這畫面「瞬間被閃瞎了」。

日本網民近日在Twitter分享幾張有趣圖片，指自己在街頭與一隻奶茶色花貓「搭訕」，疑似惹起另一隻黑色貓咪不爽。（Twitter「neohimeism」截圖）

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一位日本網民日前在Twitter發文，指有日在街頭跟奶茶色貓咪「搭訕」，「後來一隻黑色貓咪跑來戒備了」。從他上載的照片可見，一隻可愛友善的奶茶色花貓在路旁坐着，大方地讓樓主拍攝，但約一米距離外的黑貓瞬間轉身，並以凌厲的眼神望實鏡頭，繼而一步一步走近。雖則花貓對鏡頭毫無抗拒，但充滿敵意的黑貓愈來愈不爽，直接跑到花貓前擋着，像要表達「牠是我的！」

網民對黑貓的霸氣舉動笑爆嘴，不少人留言稱「果然貓都會呷醋」，又嘗試為他套上對白：「警告你，別動我老婆！」、「想對牠怎樣？」、「想聊嗎？對不起，門都沒有！」亦有人稱黑貓根本在宣示主權，「很恩愛呢！」、「黑貓大人這麼帥啊」，甚至有網民祝褔牠們「要結婚了」。