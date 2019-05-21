不滿未獲讓位　P牌司機亂泊車報復　網民斥野蠻：佢連做人都係P牌

於香港駕車除了要遵守交通規則免觸犯法例外，駕駛態度亦非常重要，自私行為一旦被拍下，或會「一夜成名」。有網民昨於駕駛群組發文，指一名P牌司機要求他將車「泊過啲」，好讓其嬰兒車能更易出入，樓主認為雙方的月供車位都有足夠位置遂未有理會，不料昨日P牌司機竟將座駕打橫泊於樓主的車前，令他無法出入。 樓主只好向管理處及警方求助，事件擾攘半日，P牌司機到場時一度稱車匙不在身上，拖延至晚上11時才移走車輛，離開前更惡言相向，似乎不認為亂泊車的行為有問題。帖文一出即獲網民「留名跟進」，不少人批評P牌司機行為非常自私。

有車主昨發文稱被另一P牌私家車「閘住」達5小時報復，對方更毋須承擔任何後果，感到非常氣憤。（fb群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」圖片）

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該名網民昨於fb群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」發文，稱自己於東涌一停車場租用月租車位，因其車位的左邊有空位，剛租用右邊另一月租車位的P牌車主要求他將車「泊過啲」，空出更多空間讓其嬰兒車可於樓主座駕旁出入。樓主當時認為兩個車位都有足夠位置，亦擔心嬰兒車出入時會不慎刮花車身，遂未有理會對方。

沒想到昨日下午樓主打算取車時，便發現P牌車主將座駕打橫泊於其私家車的車頭位置，完全「閘住」去路，令他無法出入，他即時向管理處投訴，當時管理員曾轉述P牌車主指其行為是要樓主「泊返好架車」。樓主聞言報警求助，警方聯絡P牌車主後，對方稱車匙於兒子手中，而兒子「返夜班」，要半夜才可移開車輛。

事件擾攘半日，即使樓主報警求助亦無法追究。（fb群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」截圖）

樓主無可奈何只能苦等，「我堂冇得上，工冇去返」，警方亦指無其他處理方法，至5小時後，即昨晚11時，P牌車主才施施然到停車場，樓主當時表明不會追究事件，只要求對方道歉，惟P牌車主「企硬唔覺自己有問題，態度差之餘仲極度自我」，其後在管理處職員調解下才將車駛開。

樓主指即使警方事後再到場亦無法跟進，「佢咁做冇後果冇責任承擔，但我就白白俾佢浪費咗我7個鐘嘅時間」，他表示會向房屋署反映，要求對方車主及管理處交代事件。

帖主吸引大批網民「留名跟進」，不少人批評涉事P牌私家車車主野蠻兼自私，「如果佢咁樣做係無後果無責任要承擔嘅話，咁你下次咪照辦煮碗囉」，「除咗個車牌係P，連做父母都係P，做人更加係P」。網民紛紛贊同樓主追究事件，「佢就係恃住要浪費你時間，呢啲人唔可以畀佢無後果」。

（fb群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」）